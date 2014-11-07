بالصور.. محافظ الفيوم يلتقي اتحاد شباب الصحفيين لمناقشة خطة عمله

ألتقى، اليوم الجمعة، الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم بمؤسسي اتحاد شباب الصحفيين بالمحافظة لعرض فكرة الاتحاد وأهدافه وخطة عمله خلال المرحلة القادمة .

وأشار محافظ الفيوم أنه سيمثل دور المستمع في الاجتماع الذي عقده للاستماع لشباب الصحفيين وفكرتهم في إنشاء اتحاد يجمعهم وأهداف الاتحاد ودور المحافظة في دعمه .

وخلال اللقاء أكد مؤسسو الاتحاد أن الهدف من إنشاؤه جاء من أجل لم شمل شباب المهنة بالمحافظة والتزامهم بميثاق الشرف الصحفي في تغطياتهم الخبرية وتغيير الصورة النمطية عن الصحفي وتغيير رؤية الإعلام المحلي حتي يقوم بأهدافه البناءه .

وأوضحوا أنهم قاموا بعمل شروط للحصول على العضوية من بينها أن يكون لشباب الصحفيين تحت سن 40 سنة بالإضافة إلى أن يكون الصحفي يعمل بجريدة تابعة للمجلس الأعلي للصحافة وتنطبق عليه الشروط التي تجعل لديه فرصة لدخول نقابة الصحفيين ، كما أنه تم عمل ميثاق خاص بالاتحاد يتضمن عدة بنود من بينها الالتزام المهني بحق الرد للمسئولين والالتزام بعد التعرض لحياتهم الخاصة واحترامها وضرورة نقل الحقيقة للمواطن كاملة دون أى تحيز ، وغيرها من البنود الهامة التي ستسهم في تطوير المهنة .

وأكد شباب الاتحاد لمحافظ الفيوم أنه رغم أن الاتحاد يقبل الصحفيين تحت سن الـ40 سنة فقط إلا أن هناك نماذج مشرفة من كبار الصحفيين بالمحافظة يلجأ إليهم الاتحاد ويستشيرهم في خطواتهم لما لهم من تاريخ مهني مشرف .

ومن جانبه رحب الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم بفكرة الاتحاد وأكد أنه سيدعمه بقوة ، وطالب شباب الاتحاد بتحمل المسؤلية ، مؤكدا أنهم سيحملون علي عاتقهم مسئولية كبيرة من أجل عودة الإعلام إلى دوره الاساسي والالتزام المهني لدى الصحفيين ومناقشة السلبيات وطرحها بحيادية .

الجدير بالذكر أن اتحاد شباب الصحفيين بالفيوم سيعقد الأسبوع القادم مؤتمر تدشين الاتحاد بحضور شخصيات إعلامية شهيرة بمصر ، بالإضافة إلى كبار المسئولين بالمحافظة ، وسيعلن الاتحاد عقب انتهاء المؤتمر عن بدء تلقي طلبات العضوية من الراغبين في دخول الاتحاد من شباب الصحفيين عبر الصفحة الرسمية للاتحاد علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” .