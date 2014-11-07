النائب العام يأمر بحبس سائق « تريلا حادث البحيرة» 4 أيام على ذمة التحقيق

انتهت النيابة العامة من استجواب المتهم “محمود حسين محمود حسين النجار”، قائد سيارة النقل «التريللا» مرتكبة «حادث تصادم البحيرة»، بعد أن تم ضبطه عقب هروبه من مكان الحادث.

و كشفت التحقيقات أن سن المتهم ٢٥ سنة وأنه مقيم بمحلة اللبن مركز بسيون بالغربية و يحمل رخصة قيادة درجة أولى وأن رقم سيارة النقل التى كان يقودها “س . ل . م ٤١٥٣” ورقم المقطورة ”٩٢٠٢٤٥ الغربية”.

و قد أمر النائب العام بتحليل عينة من دمه وكشفت نتائج التحليل عن تعاطيه مواد الحشيش وأقراص الترامادول المخدرة.

وقد أسندت النيابة العامة إليه ارتكاب جرائم القتل الخطأ نتيجة الإهمال والرعونة، و إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطى.

وأمر النائب العام، المستشار عبدالله بركات، بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات وسرعة الانتهاء منها، تمهيداً لإحالة المتورطين فى إرتكاب الحادث إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.