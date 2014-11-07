في نيويورك..فأر لكل مواطن

تزخر مدينة نيويورك الأميركية التي يسميها البعض (التفاحة الكبرى) بملايين الروايات ومنها أنها مأوى لما يصل إلى ثمانية ملايين فأر.

أي فأر لكل مواطن، لكن بحثا إحصائيا بجامعة كولومبيا يقول أن هذا التقدير مغالى فيه على الأرجح .. وقدر عدد الفئران بمليونين فقط.

ويقول جوناثان أورباك الذي يحضر للدكتوراه في جامعة كولومبيا وكتب مقالًا عن هذه الظاهرة نشر في مجلة سيجنيفيكانس، إن عدد فئران نيويورك هو على الأرجح مليونان.

ويقول أورباك حسبما ذكرت صحفية “سكاى” الإلكترونية إن المقولة عن وجود فأر لكل مواطن في نيويورك عمرها قرن كامل. وأنها صمدت كل هذا الوقت لأن حصر عدد الفئران بشكل موثوق به أمر صعب. وإن كان وجود الفئران لا يخفى على أحد ويشهد بذلك غالبية من يعيشون في المدينة الذين يرونها تركض على قضبان قطارات الأنفاق ووسط القمامة.

وكتب أورباك في مقاله الذي فاز بجائزة الإحصائيين الشبان في مسابقة للكتابة نظمتها جمعية الإحصاء الملكية البريطانية يقول “الحيوانات لا تستجيب لأي مسح.

لكن الباحث لم يسمح لهذه الصعاب أن تعطله، لأنه يؤمن بفائدة الإحصاءات الدقيقة نظرًا لمخاطر نقل الأمراض التي تشكلها القوارض وأيضا تسببها في إشعال الحرائق، لأنها تقرض الأسلاك الكهربائية كما أنها في أحيان تعض الناس.

وخلص أورباك في بحثه إلى أن عدد فئران نيويورك يقدر بمليونين فأر.

لكن إدارة الصحة المسؤولة عن مشكلة الفئران قالت، إن الأسلوب الذي انتهجه الباحث لا يعتد به في إحصاء عدد فئران أي مدينة كبيرة.