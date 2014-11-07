طائرة هندية تصطدم بجاموسة شاردة

إصطدمت طائرة ركاب هندية بجاموسة شاردة خلال إقلاعها من مدينة سورات الغربية الهندية، ولكن لم يصب أي من الركاب أو أفراد الطاقم بأذى.

وقالت شركة طيران سبايس جيت المسؤولة عن تشغيل الطائرة، إنها ألغت رحلة الطائرة وهي من طراز بوينج 737 بعد تعرضها “لأضرار كبيرة”.

وأضافت الشركة أن الحادث وقع الليلة الماضية وأنه تعذر رؤية الجاموسة بسبب الظلام.

وقالت إن الركاب الذين كانوا متجهين إلى دلهي نقلوا إلى طائرة أخرى.

وتابعت في بيان “الحيوانات الشاردة تمثل تهديدا متزايدا في بعض المطارات.”

وأوضحت الشركة حسبما ذكرت صحفية “سكاى” الإلكترونية “هذا الحادث أثر على عملياتنا الدورية ومن ثم فإن رحلات سبايس جيت من سورات ستتوقف الآن بعد هذا الحادث.”

وتعاني بعض المطارات الهندية من سوء حالة الأسوار، مما يمكن الحيوانات الشاردة من الوصول إلى ممرات إقلاع وهبوط الطائرات.