أخبار عاجلة

مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
المعارضة السورية: الحديث عن استهداف مستودع كيماوي للمعارضة "كذب" -
برلين: استخدام الغاز السام جريمة حرب يتعين معاقبة مرتكبيها -
تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

طائرة هندية تصطدم بجاموسة شاردة

Google+ Print
طائرة هندية تصطدم بجاموسة شاردة طائرة هندية تصطدم بجاموسة شاردة

أرشيفية

إصطدمت طائرة ركاب هندية بجاموسة شاردة خلال إقلاعها من مدينة سورات الغربية الهندية، ولكن لم يصب أي من الركاب أو أفراد الطاقم بأذى.

وقالت شركة طيران سبايس جيت المسؤولة عن تشغيل الطائرة، إنها ألغت رحلة الطائرة وهي من طراز بوينج 737 بعد تعرضها “لأضرار كبيرة”.

وأضافت الشركة أن الحادث وقع الليلة الماضية وأنه تعذر رؤية الجاموسة بسبب الظلام.

وقالت إن الركاب الذين كانوا متجهين إلى دلهي نقلوا إلى طائرة أخرى.

وتابعت في بيان “الحيوانات الشاردة تمثل تهديدا متزايدا في بعض المطارات.”

وأوضحت الشركة حسبما ذكرت صحفية “سكاى” الإلكترونية “هذا الحادث أثر على عملياتنا الدورية ومن ثم فإن رحلات سبايس جيت من سورات ستتوقف الآن بعد هذا الحادث.”

وتعاني بعض المطارات الهندية من سوء حالة الأسوار، مما يمكن الحيوانات الشاردة من الوصول إلى ممرات إقلاع وهبوط الطائرات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا