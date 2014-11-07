​​غدًا..انطلاق مهرجان الأقصر الدولى الأول للفنون التلقائية ومسرح الطفل

تشهد، محافظة الأقصر، غدا السبت، انطلاق فعاليات المهرجان الدولي الأول للفنون التلقائية ومسرح الطفل الذي ستستمر فعالياته حتي 12 نوفمبر الجاري .

ويتضمن حفل الافتتاح طابور عرض ينطلق من بداية شارع خالد بن الوليد حتي يصل الى فندق ونتر بالاس بمشاركة فرق الكشافة وحملة الاعلام وفرقة الفنون الشعبية والتنورة وفرق الكاراتية والتايكوندو والكونغ فو .

وتشارك في المهرجان 7 دول عربية هي (الأردن و السوادن والعراق وليبيا والجزائر واليمن وتونس) بالاضافة لمشاركة فرق من محافظات المنيا وأسوان وبورسعيد وقنا والبحر الأحمر وأسوان والأقصر حيث ستشارك هذه الفرق بتنظيم ورش عمل وعروض فنيه و معارض رسوم وفنون فرعونية قديمة .

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا ترفيهية وتعليمية للأطفال وعروضا فنية وشعبية في ساحة معبد الأقصر بجانب سوق لعرض المنتجات البيئية والحرف الشعبية المنتشرة بالمحافظات المصرية.

وتقام العروض الفنية الخاصة بالمهرجان علي مسارح قصري ثقافة الأقصر والطارف ومسرح نزل الشباب بالطود وذلك بالتعاون بين مؤسسة هنا وإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة الباحث سعد فاروق ووزارتى الشباب والرياضة والتربية والتعليم ومحافظة الأقصر.

وأكد الباحث سعد فاروق رئيس اقليم جنوب الصعيد الثقافي ان مشاركة الاقليم في هذا المهرجان تأتي من منطلق حرص الاقليم علي احتضان مواهب الاطفال وتنميتها ورعايتهم ثقافيا .