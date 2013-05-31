بالصور: وصول تامر حسني الى الرباط‏

وصل ظهر اليوم الجمعة آتياً من مصر الفنان تامر حسني إلى فندق "تور حسان" في الرباط حيث كان في استقباله مدير البرمجة العربية في الموازين محمود المسفر .

وقد جالا معاً في الفندق، بعدما طلب تامر التعرف على أرجائه قبل أن يتوجّه إلى جناحه الخاص في الطابق الأول 132، وهو الجناح نفسه الذي نزلت فيه الفنانة أحلام التي شاركت مؤخراً في مهرجان موازين. وقبل صعوده إلى جناحه، وقف يلتقط صوراً مع العاملين في الفندق.

وبعد ساعة من وصوله، توجّه لجناحه ليأخذ قسطاً من الراحة قبل أن يبدأ البروفات استعداداً لحفله في الليلة الأخيرة غداً لمهرجان موازين.