وزير التنمية المحلية: 462 ألف جنية لشراء معدات نظافة في 8 محافظات

اعتمد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية مبلغ 462 ألف جنيه لشراء آلات ومعدات نظافة لـ 8 محافظات هي المنوفية ، والبحيرة ، وكفر الشيخ ، والسويس ، ودمياط ، والفيوم ، والمنيا ، وأسيوط ، في إطار مشروع رفع الوعي البيئي والصحي وإدارة منظومة المخلفات الصلبة البلدية الذي ينفذه جهاز بناء وتنمية القرية المصرية التابع للوزارة .

وأكد الوزير في تصريحات صحفية له اليوم أنه تم توقيع بروتوكول بين جهاز بناء وتنمية القرية والمحافظات المعنية لشراء وتوريد آلات ومعدات من موازنة الجهاز تشمل مقطورات قلاب ومقطورات كسح وأجهزة رش ناموس وصناديق للقمامة وعربات جر باليد .. مشيرا الي أن المشروع يهدف الي التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية وتوفير فرص عمل غير تقليدية للشباب بالقري ورفع الوعي البيئي والصحي لدي المواطنين وتنمية الشعور بأهمية المشاركة الشعبية في حماية البيئة .

وأوضح أنه تم تخصيص مبلغ 72 الف جنيه لشراء آلات ومعدات لكل من الوحدات المحلية بكفر سعد البلد بمحافظة دمياط ودسيا بمحافظة الفيوم والحواتكة بمحافظة اسيوط ، و 62 الف جنيه للوحدة المحلية بهورين بمحافظة المنوفية ، و 58 الف جنيه للوحدة المحلية بجنيفة بمحافظة السويس ، و 46 الف جنيه للوحدة المحلية بتلة بمحافظة المنيا ، و 44 الف جنيه للوحدة المحلية بدسونس ام دينار بمحافظة البحيرة ، و36 الف جنيه للوحدة المحلية بالرصيف بمحافظة كفر الشيخ .

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