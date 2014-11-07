أخبار عاجلة

مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
المعارضة السورية: الحديث عن استهداف مستودع كيماوي للمعارضة "كذب" -
برلين: استخدام الغاز السام جريمة حرب يتعين معاقبة مرتكبيها -
تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وزير التنمية المحلية: 462 ألف جنية لشراء معدات نظافة في 8 محافظات

Google+ Print
وزير التنمية المحلية: 462 ألف جنية لشراء معدات نظافة في 8 محافظات وزير التنمية المحلية: 462 ألف جنية لشراء معدات نظافة في 8 محافظات

اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والادارية

اعتمد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية مبلغ 462 ألف جنيه لشراء آلات ومعدات نظافة لـ 8 محافظات هي المنوفية ، والبحيرة ، وكفر الشيخ ، والسويس ، ودمياط ، والفيوم ، والمنيا ، وأسيوط ، في إطار مشروع رفع الوعي البيئي والصحي وإدارة منظومة المخلفات الصلبة البلدية الذي ينفذه جهاز بناء وتنمية القرية المصرية التابع للوزارة .

وأكد الوزير في تصريحات صحفية له اليوم أنه تم توقيع بروتوكول بين جهاز بناء وتنمية القرية والمحافظات المعنية لشراء وتوريد آلات ومعدات من موازنة الجهاز تشمل مقطورات قلاب ومقطورات كسح وأجهزة رش ناموس وصناديق للقمامة وعربات جر باليد .. مشيرا الي أن المشروع يهدف الي التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية وتوفير فرص عمل غير تقليدية للشباب بالقري ورفع الوعي البيئي والصحي لدي المواطنين وتنمية الشعور بأهمية المشاركة الشعبية في حماية البيئة .

وأوضح أنه تم تخصيص مبلغ 72 الف جنيه لشراء آلات ومعدات لكل من الوحدات المحلية بكفر سعد البلد بمحافظة دمياط ودسيا بمحافظة الفيوم والحواتكة بمحافظة اسيوط ، و 62 الف جنيه للوحدة المحلية بهورين بمحافظة المنوفية ، و 58 الف جنيه للوحدة المحلية بجنيفة بمحافظة السويس ، و 46 الف جنيه للوحدة المحلية بتلة بمحافظة المنيا ، و 44 الف جنيه للوحدة المحلية بدسونس ام دينار بمحافظة البحيرة ، و36 الف جنيه للوحدة المحلية بالرصيف بمحافظة كفر الشيخ .
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا