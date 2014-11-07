فرص عمل لـ3 مهن في الإمارات والكويت: الراتب من 120 دينارًا لـ2000 درهم

أعلنت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة نجحت في الحصول على فرص عمل للعمالة المصرية بالإمارات العربية المتحدة، بمرتب شهري يتراوح ما بين 1350 إلى 2000 درهم، والكويت من 120 إلى 150 دينارًا، موضحة أن ذلك حسب الخبرة والمهنة المتقدم لها الراغب في العمل.

وأضافت «عشري» أنه بالنسبة للمهن المطلوبة للكويت هي «فني تركيب سقف زائف جبس وكرتون، وتركيب أعمال عوازل الفواصل»، مشيرا إلى أنه على الراغبين في العمل من أصحاب هذه المهن الحضور لإجراء المقابلات بالوزارة الإثنين المقبل مع الشركة الطالبة.

وتابعت: أنه «بالنسبة للعمل بالإمارات فإن المهنة المطلوبة هي حارس أمن، ويشترط في المتقدم ألا يقل السن عن 40 سنة، وتقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية لا تقل عن سنتين في الجيش أو الشرطة، وأن يكون على معرفة باللغة الإنجليزية، ويتم التقدم في موعد أقصاه أسبوع من الأحد المقبل».

وأوضحت أن الشركة بالبلدين تشترط في المتقدمين إحضار جميع الأوراق وشهادات الخبرة الحاصل عليها المتقدم طبقا لكل وظيفة، مشيرة إلى أنه يتم التقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بوزارة القوى العاملة والهجرة، في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر القاهرة.