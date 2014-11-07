تدمير صاروخي «كروز» وآخر «باليستي» في تجربة ناجحة لمنظومة أمريكية

ذكرت مصادر مطلعة أن منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي «إيجيس» دمرت، الخميس، صاروخين من طراز «كروز» وصاروخا «باليستيا» في تجربة نفذتها مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية قبالة ساحل هاواي.

وقالت المصادر غير المصرح لها بالتحدث علانية إن التجربة اثبتتكفاءة تحديث جديد لنظام الدفاع الصاروخي «إيجيس» أدخلته شركة «لوكهيد مارتن» وكفاءة صاروخين مختلفين صنعتهما شركة «ريثيون».

وأضافت المصادر أن من المقرر تركيب التحديث الجديد على مدمراتالبحرية الأمريكية التي تستخدم منظومة ايجيس في إطار منظومة «ايجيساشور» المقرر أن تدخل الخدمة العملية في رومانيا، خلال 2015.