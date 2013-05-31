الجالية اللبنانية في "كانو" تؤيد جهود نيجيريا لمكافحة الإرهاب

بعد اعتقال خلية "حزب الله".. "فضل الله": نعمل في نيجيريا منذ نصف قرن دون مشاكل

كتب : أ ش أ الجمعة 31-05-2013 21:12

أعلنت الجالية اللبنانية بمدينة كانو، شمال نيجيريا، تأييدها لجهود الشرطة في مكافحة الإرهاب، وذلك بعد ساعات من إعلان السلطات اكتشاف خلية تابعة لحزب الله بالمدينة التي تعتبر ثاني أكبر المدن النيجيرية، واكتشاف مخزن أسلحة وذخيرة تابع للخلية.

وقال رئيس الجالية طاهر فضل الله، إن الجالية اللبنانية في كانو، وفي نيجيريا عموما، تعرب عن استعدادها لتقديم كل المعلومات التي لديها من أجل مساعدة الشرطة في القبض على المشتبه بهم، مشيرا إلى أن الجالية اللبنانية موجودة في نيجيريا منذ قرن دون مشاكل.

وكانت السلطات بمدينة كانو قالت أمس إنها اعتقلت خلية مكونة من 3 أعضاء في حزب الله اللبناني خلال حملة أمنية شنتها على أحد المباني بمنطقة "بومباي" بالمدينة، وتم العثور على مخزن أسلحة وذخيرة، وأشارت إلى أن أحد المعتقلين اعترف بعضويته في حزب الله.