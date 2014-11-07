«القوى العاملة» تعلن عن توفير فرص عمل للمصريين بالإمارات والكويت

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، عن الحصول على فرص عمل للعمالة المصرية بالإمارات العربية المتحدة، بمرتب شهرى يتراوح ما بين 1350 إلى 2000 درهم، والكويت من 120 إلى 150 ديناراً حسب الخبرة والمهنة المتقدم لها الراغب فى العمل.

وأكدت الدكتورة ، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أنه بالنسبة للمهن المطلوبة للكويت هى فنى تركيب سقف زائف جبس وكرتون، وتركيب أعمال عوازل الفوصل، وعلى الراغبين فى العمل من أصحاب هذه المهن الحضور لإجراء المقابلات بالوزارة الإثنين المقبل مع الشركة الطالبة.

وأضافت أنه بالنسبة للعمل بالإمارات فإن المهنة المطلوبة هى حارس أمن، ويشترط فى المتقدم ألا يقل السن عن 40 سنة، وتقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية لا تقل عن سنتين فى الجيش أو الشرط وأن يكون على معرفة باللغة الإنجليزية، ويتم التقدم فى موعد أقصاه أسبوع من الأحد المقبل.

وأوضحت أن الشركة بالبلدين تشترط فى المتقدمين إحضار جميع الأوراق وشهادات الخبرة الحاصل عليها المتقدم طبقا لكل وظيفة، ويتم التقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى بوزارة القوى العاملة والهجرة – 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر القاهرة.