ضبط مرتكبي حادثة إطلاق نيران على كمين العلمين بحوزتهم أسلحة نارية

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط مرتكبي حادثة الهجوم على كمين امني بمنطقة العلمين التابعة لمديرية أمن مطروح، والتي أسفرت عن إصابة ثلاثة مجندين بطلفات نارية.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائى على أعلى مستوى تحت إشراف اللواء أمين عز الدين – مساعد الوزير لأمن الأسكندرية ضم ضباط إدارة البحث الجنائى بالأسكندرية بالأشتراك مع فرع الأمن العام لتحديد الأشخاص مرتكبى الواقعة حيث توصلت المعلومات إلى تواجد كلاً من علاء جمعه موسى قطوس ” وشهرته الشحات جمعه الشولحي ” سن 28 عاطل مقيم الدلنجات محافظة البحيرة المحكوم عليه فى واقعة مقتل أمين الشرطة / ربيع إسماعيل مصطفى العجمي موضوع القضية رقم 3068 /2012 جنايات قسم شرطة النوبارية – بأمن البحيرة ” قتل عمد – مقاومة سلطات ” غيابياً بالإعدام والمطلوب ضبطه فى العديد من قضايا السرقات بالإكراه ، جابر عبد المعبود عبد الرسول الخولى ” شهرته جابر الخولي ” سن 29 عاطل مقيم حوش عيسى محافظة البحيرة محكوم عليه غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات فى القضية رقم 2140 لسنة 2013 كلي أبو المطامير- البحيرة “سرقة بالإكراه ” والمطلوب ضبطه فى العديد من قضايا السرقات بالإكراه .

وتم ضبطهم بإحدى الفيلات المستأجرة كائنه أمام مدينة البحث العلمي بمنطقة برج العرب حيث قامت مأمورية من إدارة البحث الجنائى بالأشتراك مع قوات الأمن المركزىو فرع الأمن العام أستهدفت ضبط المتهمين سالفى الذكر و حال وصول القوات بادر المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاه القوات فبادلتهم القوات إطلاق الأعيرة النارية وتمكنت من السيطرة عليهم و ضبطهما وبصحبتهما كل من اشرف غريب عبد المجيد سن 40 عاطل ” له معلومات جنائيه مسجله ” مقيم ابو المطامير – محافظة البحيرة، حسام سلامة عبد الرسول سيد أحمد الخولي سن 32 بدون عمل مقيم أبو المطامير – محافظة البحيرة، محمود جمعه موسى قطوس سن 27 عاطل مقيم العلمين – محافظة مطروح، خالد عطية سيد أحمد المدراوي سن 27 عاطل ” له معلومات جنائيه مسجله ” مقيم طنطا – محافظة الغربية، فوزى مرسى محمد بيومي سن 23 عاطل مقيم زفتى – محافظة الغربية .

وضبط بحوزتهم 5بندقية آلي عيار 7.62×39 مم ، 2بندقية FN عيار 7.62×51 مم، ومدفع متعدد، 2طبنجة ” عيار 8.5 مم – 9مم “، 38خزينة سلاح آلي، 6خزينة خاصة ببندقية FN عيار 7.62×51 مم، 887طلقة آلي عيار 7.62×39 مم، 363طلقة آلي عيار 7.62×51 مم ، 293طلقة خاصة بالمدفع المتعدد، 6طلقات عيار 8.5 مم ، 15هاتف محمول ، وسيارة ماركة هيونداي فيرنا بدون لوحات معدنيه ، 1سيارة رقم ب ج 7228 مصر ماركة تويوتا المبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 254/2014، إداري قسم شرطة العلمين – بأمن مطروح .

وبمناقشتهم اعترفوا بارتكابهم العديد من حوادث السرقات بالإكراه والتعدي على النفس والمال وعلى قوات الشرطة بعدة محافظات من بينها واقعة التعدي على الكمين الأمني بمنطقة العلمين بأمن مطروح والتي أسفرت عن إصابة عدد ” 3 ” من أفراد الشرطة .

وجاري عرض المتهمين على النيابه وتطوير مناقشتهم للوقوف على ما ارتكبوه من حوادث.