"ستار اكاديمي": المفاجآت لم تنقذ البرنامج بسبب المطالبة بمقاطعته

بيروت_علي حلاّل

شهد البرايم التاسع من "ستار أكاديمي" الكثير من المفاجآت غير المتوقعة، منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي. الإيجابية التي حملها البرنامج هي جلب أمهات الطالبات الثلاثة من المغرب العربي (ابتسام وكنزة وغادة) ما جعل العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي يتوقعون وصول هؤلاء الثلاثة إلى النائيات، ما دفع بالأكاديمية إلى مفاجأتهم على المسرح بأمهاتهم".

توتر شيرين

طول الحلقة بدت المشتركة شيرين يحي في غاية التوتر، فهي كانت تدرك مسبقاً أن مشوارها سينتهي اليوم، خصوصاً وأنها تقف في منطقة الخطر مع المشترك الفلسطيني ليث أبو جودة الذي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة وكانت حظوظه بالفوز أكبر من شيرين.

خروج شيرين شكل غضباً عارماً على مواقع التواصل الإجتماعي، وتساءل الكثيرين كيف يمكن للصوت الذي تملكه شيرين أن يخرج من الأكاديمية، في وقت هناك أصواتاً أضعف منها ، وهي المعروفة بأدائها لأصعب الأغنيات لاسيما الطربية منها. وقرر البعض مقاطعة البرنامج على خلفية خروج شيرين على اعتبارهم أنه فقد مصداقيته، والتيجة غير مرضية لعشاق شيرين الذين رؤوا أن ابعادها في هذه المرحلة هو إجحاف بحقها.

والدة ليث

من جهتها، والدة ليث السيدة سوسن تمنت أن يعود ليث لأنه يسحق البقاء، وكانت تنتظر النتيجة على أحر من الجمر، لاسيما وأنه يمواجهة شيرين التي تعتبر من أقوى الأصوات في الأكاديمية وقالت لـ"سيدتي نت": "اتمنى أن يعود ليث لأنه يستحق الوصول إلى النهائيات ومازال خروجه مبكراً وانشالله يعود".

والدات المغرب العربي

عادت المفاجآت غلى المسرح بحضور أهالي الطلاب، وكان لافتاً حضور امهات كل من كنزة وغادة وابتسام، ما جعل جمهور البرنامج يتساءل عن السبب الذي دفع بالقيمين لحضورهن دفعة واحدة، فرجح البعض أن هءلاء الثلاثة سيبمكثن إلى مراحل متقدمة في البرنامج، لاسيما وأن اسم غادة وابتسام هو الأرجح للفوز بلقب "ستار أكاديمي" لهذا العام ويكون حامل اللقب من المغرب العربي.

عبد السلام يدمر الأغنية

خلال أداء مع الطالب الكويتي عبد السلام الزايد أغنية "إنت باغية" مع الفنان سعد المجرد، بدا واضحاً أن عبد السلام دمر الأغنية بسبب نسيانه للكلمات، وفقد تركيزه، فأكمل سعد الغناء لوحده، وربما كان السبب أن عبد السلام لم يسمع صوته وهو يؤدي الأغنية، ما يرجح تسميته في دائرة الخطر الأسبوع المقبل.

نجاح كارول وسعد

كارول أكّدت خلال حديث هيلدا معها أن على الفنان الناجح أن يكسر حواجز الخوف والتردّد. وبرأيها أن الفنان الذي لا يغامر، لا ينجح في مسيرته الفنيّة. كما نصحت الطلاب أن يكونوا صبورين، وأن يتعلّموا الإستماع الى النقد، بهدف التقدّم.

أما النجم سعد الملقّب ب"خوليو المغرب" وجّه تحيّة لبلده المغرب، وللشعوب العربيّة كافة، وعبّر عن سعادته بالغناء على مسرح "ستار أكاديمي". ويمكن القول أن ضيفا البرايم نجحا في إحياء أجمل السهرات لهذا الموسم، وبدا الوفاق واضحاً بين كارول وسعد من خلال الصور التي التقطت لهما في الكواليس، وهذا أمر قليلا ما نشهده بين فنانين وكلاهما أبدى إعجابه بالآخر وبفنه.

هذا ومن المقرر أن تحل النجمة هيفا هبي ضيفة على البرايم العاشر من البرنامج، ويشاركها أيضاً الفنان أحمد شوقي.