أخبار عاجلة

مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
المعارضة السورية: الحديث عن استهداف مستودع كيماوي للمعارضة "كذب" -
برلين: استخدام الغاز السام جريمة حرب يتعين معاقبة مرتكبيها -
تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

"ستار اكاديمي": المفاجآت لم تنقذ البرنامج بسبب المطالبة بمقاطعته

Google+ Print
"ستار اكاديمي": المفاجآت لم تنقذ البرنامج بسبب المطالبة بمقاطعته "ستار اكاديمي": المفاجآت لم تنقذ البرنامج بسبب المطالبة بمقاطعته

الجمعة 07-11-2014 08:36

بيروت_علي حلاّل

شهد البرايم التاسع من "ستار أكاديمي" الكثير من المفاجآت غير المتوقعة، منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي. الإيجابية التي حملها البرنامج هي جلب أمهات الطالبات الثلاثة من المغرب العربي (ابتسام وكنزة وغادة) ما جعل العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي يتوقعون وصول هؤلاء الثلاثة إلى النائيات، ما دفع بالأكاديمية إلى مفاجأتهم على المسرح بأمهاتهم".
توتر
طول الحلقة بدت المشتركة شيرين يحي في غاية التوتر، فهي كانت تدرك مسبقاً أن مشوارها سينتهي اليوم، خصوصاً وأنها تقف في منطقة الخطر مع المشترك الفلسطيني ليث أبو جودة الذي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة وكانت حظوظه بالفوز أكبر من شيرين.
خروج شيرين شكل غضباً عارماً على مواقع التواصل الإجتماعي، وتساءل الكثيرين كيف يمكن للصوت الذي تملكه شيرين أن يخرج من الأكاديمية، في وقت هناك أصواتاً أضعف منها ، وهي المعروفة بأدائها لأصعب الأغنيات لاسيما الطربية منها. وقرر البعض مقاطعة البرنامج على خلفية خروج شيرين على اعتبارهم أنه فقد مصداقيته، والتيجة غير مرضية لعشاق شيرين الذين رؤوا أن ابعادها في هذه المرحلة هو إجحاف بحقها.
والدة ليث
من جهتها، والدة ليث السيدة سوسن تمنت أن يعود ليث لأنه يسحق البقاء، وكانت تنتظر النتيجة على أحر من الجمر، لاسيما وأنه يمواجهة شيرين التي تعتبر من أقوى الأصوات في الأكاديمية وقالت لـ"سيدتي نت": "اتمنى أن يعود ليث لأنه يستحق الوصول إلى النهائيات ومازال خروجه مبكراً وانشالله يعود".
والدات المغرب العربي
عادت المفاجآت غلى المسرح بحضور أهالي الطلاب، وكان لافتاً حضور امهات كل من كنزة وغادة وابتسام، ما جعل جمهور البرنامج يتساءل عن السبب الذي دفع بالقيمين لحضورهن دفعة واحدة، فرجح البعض أن هءلاء الثلاثة سيبمكثن إلى مراحل متقدمة في البرنامج، لاسيما وأن اسم غادة وابتسام هو الأرجح للفوز بلقب "ستار أكاديمي" لهذا العام ويكون حامل اللقب من المغرب العربي.
عبد السلام يدمر الأغنية
خلال أداء مع الطالب الكويتي عبد السلام الزايد أغنية "إنت باغية" مع الفنان سعد المجرد، بدا واضحاً أن عبد السلام دمر الأغنية بسبب نسيانه للكلمات، وفقد تركيزه، فأكمل سعد الغناء لوحده، وربما كان السبب أن عبد السلام لم يسمع صوته وهو يؤدي الأغنية، ما يرجح تسميته في دائرة الخطر الأسبوع المقبل.
نجاح كارول وسعد
كارول أكّدت خلال حديث هيلدا معها أن على الفنان الناجح أن يكسر حواجز الخوف والتردّد. وبرأيها أن الفنان الذي لا يغامر، لا ينجح في مسيرته الفنيّة. كما نصحت الطلاب أن يكونوا صبورين، وأن يتعلّموا الإستماع الى النقد، بهدف التقدّم.
أما النجم سعد الملقّب ب"خوليو المغرب" وجّه تحيّة لبلده المغرب، وللشعوب العربيّة كافة، وعبّر عن سعادته بالغناء على مسرح "ستار أكاديمي". ويمكن القول أن ضيفا البرايم نجحا في إحياء أجمل السهرات لهذا الموسم، وبدا الوفاق واضحاً بين كارول وسعد من خلال الصور التي التقطت لهما في الكواليس، وهذا أمر قليلا ما نشهده بين فنانين وكلاهما أبدى إعجابه بالآخر وبفنه.
هذا ومن المقرر أن تحل النجمة هيفا هبي ضيفة على البرايم العاشر من البرنامج، ويشاركها أيضاً الفنان أحمد شوقي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي