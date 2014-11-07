الرئيس الفرنسي يعد بعدم الترشح في ٢٠١٧ إذا لم تتراجع معدلات البطالة

أكد الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، أنه لن يترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة، في ٢٠١٧، حال لم تتراجع معدلات البطالة التي سجلت رقم قياسي، ٣.٤ مليون عاطل.

واعترف هولاند، الخميس، في مقابلة مع برنامج «على الهواء مع الفرنسيين» على القناة الأولى، أنه لم ينجح في عكس منحنى البطالة ليلبي أمال الكثير من الفرنسيين الباحثين عن العمل، متعهدا بخلق ١٥ ألف فرصة عمل للشباب لا تخضع لشرط الحصول على شهادة، فضلا عن عقود عمل لكبار السن، كما وعد بأنه لن تكون هناك زيادة في الضرائب حتى انتهاء فترة ولايته وبأن يتم مواصلة الإصلاحات.

وفيما يتعلق بالنصف الأول من ولايته الرئاسية، قال: « لم أصبح رئيساً للجمهورية بمحض الصدفة، وأردت أن يتقدم أمام الفرنسيين لتحمل أعلى مسؤولية في البلاد بالرغم من علمه بصعوبة الأمر»، وتابع: «أتقبل كل الانتقادات بل حتى الخيانات وأتقبل أن يتم توجيه اللوم لي ولكن ما لا اتقبله ولن اتقبله أبدا أن يتم المساس بفرنسا.»

وشدد على أن دوره هو حماية الفرنسيين وأنه عندما تولي مهامه كرئيس للبلاد كانت فرنسا تواجه عجز في الموازنة وديون وميزان تجاري سلبي، فضلا عن تنافسية متردية وصناعة منهكة.

وفيما يتعلق برئيس وزرائه، مانويل فالس، الذي يحظى بتأييد واسع من الفرنسيين في استطلاعات الرأي، قال إن رئيس الوزراء يطبق السياسات التي حددها هو كرئيس، وأن كل الإصلاحات التي يتم تفعيلها حاليا أقرها بنفسه.