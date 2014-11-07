أميركي من أصل عربي يفوز بـ«حمدان العالمية الكبرى»

أعلنت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية أمس أسماء الفائزين في الدورة الثامنة « -2013 2014» والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى 2.8 مليون درهم، حيث فاز بجائزة حمدان العالمية الكبرى وموضوعها الاكتشافات الدوائية، البروفيسور ماجد أبو غربية الأميركي من أصل عربي، في حين فاز بجائزة حمدان العالمية للبحوث الطبية المتميزة في موضوع اللقاحات البروفيسور ستانلي أيه بلوتكين من الولايات المتحدة وفي موضوع علاج الخلية فاز بها مناصفة كل من البروفيسور كارل إتش جون من الولايات المتحدة والبروفيسور أولي رينجدين من السويد.

وفاز بجائزة موضوع العلاج الموجه، البروفيسور بريان جيه دروكر من الولايات المتحدة.

مؤتمر صحفي

وأعلن الدكتور نجيب الخاجة الأمين العام للجائزة في مؤتمر صحفي حضور سالم الدرمكي مستشار معالي وزير الصحة وعلي راشد النعيمي مدير جامعة الإمارات عضو مجلس الأمناء وعبدالله بن سوقات المدير التنفيذي للجائزة وأحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع المستشفيات في هيئة الصحة بدبي والقنصل العام الأميركي والمصري والليبيري في دبي ولفيف من وسائل الإعلام عن فوز مركز كارتر ومؤسسة نور دبي للعيون عن جائزة حمدان للمتطوعين في الخدمات الطبية والإنسانية في فئة المؤسسات في حين فاز بها عن فئة الأفراد كل من الدكتور مادس فريدريك جيلبيرت من النرويج، والدكتور ميلفين كوركور ليبريا.

أما فيما يتعلق بجوائز العالم العربي فقد فاز بجائزة حمدان لأفضل كلية ومركز طبي في العالم العربي كل من كلية الطب والعلوم الصحية جامعة السلطان قابوس - سلطنة عمان ومعهد منجي بن حميدة الوطني لأمراض الأعصاب في تونس.

الشخصيات المتميزة

وفيما يتعلق بجائزة حمدان لتكريم الشخصيات الطبية المتميزة في العالم العربي، فقد فاز بها كل من الاستاذ الدكتور محمد أحمد غنيم من مصر والدكتور زهير يوسف الهليس من السعودية.

وفاز في جوائز دولة الإمارات، فقد فاز بجائزة حمدان لأفضل قسم طبي في القطاع الحكومي كل من قسم طب الأطفال في مستشفى توام – العين، ومركز أمراض وجراحة القلب والصدر بمستشفى دبي.

كما فاز بجائزة أفضل بحث تم نشره في مجلة حمدان الطبية من داخل وخارج دولة الإمارات بحث بعنوان «التفاعلات في الزجاج بين الخلايا الكبدية النجمية عند القوارض وبين الخطوط الخلوية النقائلية وغير النقائلية من سرطان القولون لدى الإنسان» للدكتور سراج بن ناصر من المملكة المتحدة.

وسيتم تكريم الفائزين في حفل توزيع الجوائز الذي سيعقد يوم 15 ديسمبر في قاعة راشد بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بحضور راعي الجائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

مؤتمر العلوم الطبية

وقال الدكتور الخاجة بعد أن هنأ الفائزين إنه سيقام بالتزامن مع حفل تكريم الفائزين مؤتمر دبي العالمي الثامن للعلوم الطبية خلال الفترة من 15 وحتى 17 ديسمبر في فندق البستان روتانا بدبي، حيث سيناقش الموضوعات الرئيسية للجائزة في دورتها الحالية وهي الاكتشافات الدوائية والعلاج الموجه وعلاج الخلية واللقاحات بمشاركة الفائزين بجائزة حمدان العالمية الكبرى، وجائزة حمدان العالمية للبحوث الطبية المتميزة، ذلك إلى جانب الفائزين بجائزة حمدان العالمية للمتطوعين في الخدمات الطبية والإنسانية وذلك للمرة الأولى في تاريخ المؤتمر.

وتوجه الدكتور نجيب بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية على دور سموه الرائد في إرساء مبدأ التميز الطبي محليًا وإقليميًا ودوليًا من خلال رعايته الكريمة لأنشطة الجائزة ومتابعته الحثيثة لها واللذين كان لهما عظيم الأثر في تربع الجائزة على قمة المؤسسات العالمية في هذا المجال وذلك على مدار نحو ستة عشر عامًا، منذ تأسيسها في عام 1999 وحتى اليوم.

دور كبير

تطرق علي راشد النعيمي مدير جامعة الإمارات إلى الدور الكبير الذي تقوم به الجائزة محلياً وعالمياً في إبراز دور العلماء لافتاً إلى أن الجائزة تخاطب كل مبدع يعمل على تقدم وتطور العلوم الطبية لخدمة البشرية وثمن رعاية الجائزة وراعيها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للحركة العلمية الطبية، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر تأكيداً لنهج الحكومة الرشيدة وحرصها على مواكبة مختلف قطاعات الدولة للتطور العلمي.