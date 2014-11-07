أخبار الساعة: قيادة الإمارات تعتبر نموذجاً في صنع التقدم والتنمية

أكدت «أخبار الساعة» أن دولة الإمارات تعتبر منذ نشأتها عام 1971، نموذجاً للدور الأساسي للقيادة في صنع التقدم والتنمية والتفرد على المستوى العالمي، فقد كان لقيادة المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الدور الحاسم في نجاح تجربة الوحدة، ووضع الأسس الراسخة للتقدم الذي حققته الإمارات على مدى العقود الماضية، مضيفة أن رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمثل - خاصة في ما يتعلق بتمكين المواطنين - أساساً للقفزات التنموية الكبرى التي تحققت وتتحقق على أرض الوطن في المجالات كافة، والطموحات التي تتطلع القيادة إلى إنجازها خلال السنوات المقبلة.

وتحت عنوان «مصادر القوة الإماراتية»، قالت إن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أشار خلال استقباله أخيراً اللجنة الوطنية لمجلس الطاقة العالمي، بمناسبة فوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة «مؤتمر الطاقة العالمي 2019»، إلى مصدرين أساسيين من مصادر تفوق الإمارات وتميزها وتأثيرها الكبير في الساحتين الإقليمية والدولية، وهما: القيادة الحكيمة والسياسة الخارجية المتزنة والمتوازنة.

وقالت «أخبار الساعة»، في ختام مقالها الافتتاحي، إن هذا كله يؤكد الثقة الكبيرة من قبل العالم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقدرتها على تنظيم أكبر الفعاليات الدولية، وأهمها في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها.