بالصور..«المقاومة الشعبية بالجيزة» تعلن مسؤوليتها عن حرق كشك الحراسة بالهرم

أعلنت ما يسمى حركة «المقاومة الشعبية بالجيزة» مسؤوليتها عن إشعال النيران بكشك حراسة تابع لبنك بمنطقة الكوم الأخضر بالهرم، صباح اليوم الجمعة، وذلك بسبب تعاونهم مع شركة أمن «فالكون» المكلفة بتأمين الجامعات، حسبما أعلنوا عبر صفحتهم بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك».

وأشعل مجهولون، النار بكشك الحراسة تابع لبنك بمنطقة الكوم الأخضر بالهرم، صباح اليوم الجمعة حيث ألقوا عليه عبوات المولوتوف الحارقة، مما أسفر عن اشتعاله، وانتقل رجال الحماية المدنية وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى مقر البنك، فيما تواصل أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهمين وتفريق المسيرة.