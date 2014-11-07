أخبار عاجلة

مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
المعارضة السورية: الحديث عن استهداف مستودع كيماوي للمعارضة "كذب" -
برلين: استخدام الغاز السام جريمة حرب يتعين معاقبة مرتكبيها -
تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصور..«المقاومة الشعبية بالجيزة» تعلن مسؤوليتها عن حرق كشك الحراسة بالهرم

Google+ Print
حرق كشك الحراسة التابع لإحدى البنوك بالهرم

حرق كشك الحراسة التابع لإحدى البنوك بالهرم

أعلنت ما يسمى حركة «المقاومة الشعبية بالجيزة» مسؤوليتها عن إشعال النيران بكشك حراسة تابع لبنك بمنطقة الكوم الأخضر بالهرم، صباح اليوم الجمعة، وذلك بسبب تعاونهم مع شركة أمن «فالكون» المكلفة بتأمين الجامعات، حسبما أعلنوا عبر صفحتهم بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك».

12

 

وأشعل مجهولون، النار بكشك الحراسة تابع لبنك بمنطقة الكوم الأخضر بالهرم، صباح اليوم الجمعة حيث ألقوا عليه عبوات المولوتوف الحارقة، مما أسفر عن اشتعاله، وانتقل رجال الحماية المدنية وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى مقر البنك، فيما تواصل أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهمين وتفريق المسيرة.

حرق كشك الحراسة التابع لإحدى البنوك بالهرم

حرق كشك الحراسة التابع لإحدى البنوك بالهرم

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا