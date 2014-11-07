بروتوكول بين «المساحة» و«الكباري» لإنشاء خرائط رقمية للطرق

قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للمساحة وبين هيئة الطرق والكباري، بشأن حفر ورفع وتوقيع أملاك وأراضي هيئة الطرق، وحصر التعديات وإنشاء خرائط رقمية حديثة لمشروعات الطرق، واستخدام نظام المعلومات الجغرافية، وذلك لمدة عامين بتكلفة 10 مليون جنيه.

جاء ذلك بعد اجتماع بالهيئة المصرية العامة للمساحة، بمشاركة المهندس محمد فوزي حبيشي مساعد الوزير لشئون الهيئات والمصالح، والمهندس مدحت كمال رئيس هيئة المساحة. فيما أوضح الوزير بأن الإجتماع تناول مجمل الأنشطة التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية نحو الإرتقاء بمستوى الأداء لجميع العاملين بالهيئة، وفي مقدمتها عوامل التحفيز والمكافآت والحد الأدنى لأبناء الهيئة، والوقوف على آخر المستجدات بشأن إعداد اللائحة التنفيذية للهيئة ووثيقة التأمين الجماعى لكافة العاملين بالهيئة، فضلا عن مناقشة حزمة من الطلبات المتعلقة بشئون العاملين والتي تم إقرارها خلال الإجتماع الماضي.

ومن جانبه، قال المهندس محمد حبيشى إنه تم مناقشة على عدد من المحاور كان من أهمها تعديل القرارات المالية المنظمة لأعمال الهيئة وتثبيت العمالة المؤقتة بها، إلى جانب الإعلان عن شغل وظائف متنوعة لسد العجز فى بعض التخصصات بالهيئة، وكذا حركة تنقلات للعاملين بالمديريات لتدريب العمالة لإكسابها مهارات فى مناطق جديدة، كما تم التنسيق مع مصلحة الشهر العقارى على أن يتم دراسة تحصيل التكاليف للأعمال التى تقوم بها هيئة المساحة بموقع الهيئة.