أخبار عاجلة

مفاجأة في تشكيل الزمالك أمام الشرقية -
«هل فقدنا نحن العرب إنسانيتنا؟».. 10 مشاهير أدانوا مجزرة «إدلب» -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا الوكيل - الأربعاء 5-4-2017 -
السفيرة عزيزة - محمد راشد "اللص التائب": يحكي موقف وهو يسرق وزير" لو معايا فلوس كنت هسيبله مساعدة " -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... يحكي كيف كان يسرق البيوت -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... كيفية يمكن حماية أنفسنا من السرقة -
ستاد مصر: تشكيل طلائع الجيش و الداخلية في مباراة الأسبوع الـ 23 للدوري المصري -
المعارضة السورية: الحديث عن استهداف مستودع كيماوي للمعارضة "كذب" -
برلين: استخدام الغاز السام جريمة حرب يتعين معاقبة مرتكبيها -
تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الكاسير: أريد البقاء في صفوف فالينسيا الأسبانى

Google+ Print
الكاسير: أريد البقاء في صفوف فالينسيا الأسبانى الكاسير: أريد البقاء في صفوف فالينسيا الأسبانى


> أكد باكو الكاسير لاعب فريق فالنيسيا الأسبانى لكرة القدم أنه ليس لديه أي نية للرحيل عن الفريق وأنه يرغب فى تجديد عقده في أقرب وقت ممكن.

وقال المهاجم الشاب ـ في لقاء حضره مئتين من مشجعي الفريق – “أنا خريج أكاديمية فالينسيا وأريد أن اواصل مسيرتى هنا”.

وأعرب اللاعب – في تصريحاته التى نقلتها اليوم الجمعة صحيفة “أس” الاسبانية – عن أمله في الانتهاء من مسألة تجديد عقده في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى له التركيز في الأداء داخل الملعب.

ووجه الكاسير الشكر والتحية لمشجعي فالينسيا عما يقدمونه له من دعم، مما أدى لاختاره ضمن تشكيلة الإسباني.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب