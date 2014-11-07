الكاسير: أريد البقاء في صفوف فالينسيا الأسبانى



> أكد باكو الكاسير لاعب فريق فالنيسيا الأسبانى لكرة القدم أنه ليس لديه أي نية للرحيل عن الفريق وأنه يرغب فى تجديد عقده في أقرب وقت ممكن.

وقال المهاجم الشاب ـ في لقاء حضره مئتين من مشجعي الفريق – “أنا خريج أكاديمية فالينسيا وأريد أن اواصل مسيرتى هنا”.

وأعرب اللاعب – في تصريحاته التى نقلتها اليوم الجمعة صحيفة “أس” الاسبانية – عن أمله في الانتهاء من مسألة تجديد عقده في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى له التركيز في الأداء داخل الملعب.

ووجه الكاسير الشكر والتحية لمشجعي فالينسيا عما يقدمونه له من دعم، مما أدى لاختاره ضمن تشكيلة المنتخب الإسباني.

> أ ش أ