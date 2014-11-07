ريال مدريد يسجل أعلى معدلات استحواذ للكرة منذ 7 سنوات

تناولت صحيفة “ماركا” الاسبانية بالتحليل التغيير الذى طرأ على شكل أداء فريق ريال مدريد لكرة القدم هذا الموسم تحت قيادة المدير الفنى كارلو انشيسلوتى الذى يقود الفريق للموسم الثانى على التوالى.

وأشارت الصحيفة، فى تقرير خاص اليوم الجمعة، إلى أنه رغم أن التكتيك والفلسفة لم يتغيرا فإن الفريق أصبح أكثر قدرة على الاحتفاظ بالكرة لفترة طويلة أثناء المباريات وهو أمر يلاحظه اللاعبون ويسعدون ويستمتعون به.

وقال النجم البرتغالى كريستانو رونالدو معلقا على هذا الامر “لقد اعتدنا على الاسلوب ونحن نحتفظ بالكرة لمدة أطول وهذا أمر جيد ، فكلما زاد امتلاكك للكرة كلما زادت إمكانية خلق خطورة على الفريق المنافس وهذا مايجعلنا نخلق فرصا أكثر للتهديف”.

> ومن جانبه، قال كريم بن زيمه مهاجم الفريق إن مفتاح النجاح فى هذا الأمر هو وجود الكثير من اللاعبين المميزين فى صفوف الفريق ذوى المهارات العالية مما يزيد من قدرة الفريق ككل على الاستحواذ على الكرة.

وأضاف المهاجم الفرنسى “احتفاظنا بالكرة لفترات أطول أصبح حقيقة هذا الموسم، أصبح لدينا الوقت للعب فى مساحات أكبر وسرعة وهذا يجعلنا أكثر خطورة ، كما أننا نملك لاعبين من عينة ايسكو وكروس وخاميس يعرفون كيف يحتفظون بالكرة”.

ومن ناحية أخرى، تساءلت الصحيفة الاسبانية عما يمكن أن يحدثه عودة النجم الويلزى جاريث بيل إلى صفوف الفريق من تغيير فى هذا الاسلوب خاصة وهو لاعب يتميز بالانطلاقات السريعة وماإذا كان يمكن مواصلة هذا النظام فى الأداء فى جوده حيث أن الكثيرين يرون الاستحواذ على الكرة لايرجع إلى الاسلوب وحده ولكن إلى نوعية اللاعبين داخل الملعب .

> أ ش أ