دراسة : البدناء الأكثر عرضة للإصابة بالأنيميا

أظهرت الأبحاث الطبية الحديثة أن كثيرا من الأشخاص الذين يعانون من البدانة المفرطة يعانون أيضا من سوء التغذية ، حيث لا يحصل نحو 11% من البدناء فى الولايات المتحدة على ما يكفيهم من الألياف ونحو 5% فقط يحصل على ما يحتاجه من البوتاسيوم .

وأوضحت الدكتورة ” سالى نورتون ” مستشارة الخدمات الطبية الوطنية لخسارة الوزن أن هذه الحقيقة العلمية تعد بمثابة فضيحة طبية ، تحتاج لتركيز المزيد من الجهود لحصول البدين على التغذية السليمة .

وأضافت “نورتون ” أن سوء التغذية بين البدناء مشكلة تفاقمت بسبب سوء نوعية الطعام ، مع تدنى مستوى النشاط الحركي ، فضلا عن إنفاق مبالغ باهظة من قبل شركات الدواء لمجرد علاج الأعراض وليست المشكلة الصحية من جذورها .

من ناحية أخرى ، تظهر الدراسات الحديثة إلى أن إتباع نظام غذائى أفضل خيار ، لمنع مجموعة كاملة من الأمراض بفضل التغذية السليمة المتوازنة .

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الدراسات الحديثة على أنه على الرغم من ارتفاع مستويات البدانة فى الولايات المتحدة ، إلا أن الكثير من الأشخاص يعانون من نقص التغذية .

وأشار الباحثون إلى أن إتباع نظام غذائى من البيتزا ، البطاطس والمكرونة والأرز فضلا عن المعجنات والحلوى يترك الكثير من الأشخاص تستهلك الكثير من السعرات الحرارية ، إلا قليلة من ناحية القيمة الغذائية ، للتفاقم المشكلة من خلال الافراط فى السكريات والمشروبات السكرية .

أ.ش.أ