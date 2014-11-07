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ضبط 70 سائق يتعاطون المواد المخدرة في حملات مرورية بالغردقة

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ضبط 70 سائق يتعاطون المواد المخدرة في حملات مرورية بالغردقة ضبط 70 سائق يتعاطون المواد المخدرة في حملات مرورية بالغردقة

صورة أرشيفية

تمكنت عدة حملات مرورية بالغردقة، قادها العقيد رضا النحاس رئيس مباحث المرور، من ضبط 70 سائقا يتعاطون المواد المخدرة خلال الفترة الماضية بينهم عدد من سائقي الاجرة والسياحة والملاكي بمناطق متفرقة بمدينة الغردقة وعلي الطرق السريعة.

وثبت من التحاليل الطبية المفاجئة تعاطيهم للمواد المخدرة وتم سحب تراخيص السيارات وتحرير بلاغات ضد السائقين وغرامة 600 جنيها لكل سائق.

وأكد اللواء هشام كمال مدير المرور، ان الحملات المرورية مستمرة علي مختلف طرق البحر الاحمر لمراقبة السرعات المقررة بالرادار والكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

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