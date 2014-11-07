“فيس بوك” يشارك في معركة القضاء على فيروس “إيبولا”

حث موقع التواصل الإجتماعى الأشهر ” فيس بوك ” مستخدميه التبرع للجمعيات الخيرية المشاركة فى معركة القضاء على فيروس “إيبولا “، وذلك بإطلاق خدمة “تبرع الآن” في الأسابيع القليلة المقبلة.

فقد أعلن موقع “الفيس بوك” عن الانضمام إلى المعركة الدائرة ضد فيروس “إيبولا” مع إطلاق ” تبرع الآن ” الذي يتيح لمستخدمي الموقع التبرع بالمال للجمعيات الخيرية مباشرة من خلال الشبكة الإجتماعية .

وسيرى مستخدمو “فيس بوك” رسالة تظهر لهم في أعلى تعريفات الأخبار ، مع وجود خيار للتبرع لإحدى الجمعيات الخيرية لثلاث جهات مختلفة: الهيئة الطبية الدولية ، الصليب الأحمر ، ومنظمة إنقاذ الطفولة ، حيث ستذهب جميع أموال المتبرعين مباشرة إلى الجمعيات الخيرية العاملة على الأرض فى غرب إفريقيا .

وقالت ” ناعومى جليت ” نائب رئيس الفيس بوك ، ” فى أوقات الأزمة يلجأ الناس إلى الفيس بوك لمعرفة مايحدث ، وتبادل الخبرات وتقديم الدعم” .

و تسعى المنظمات المشاركة فى مكافحة فيروس “أيبولا” لاستخدام “الفيس بوك” لجمع الأموال لجهود الإغاثة ، حيث يرغب المسئولون في تضخيم هذه الدعوات لمنظمات العمل والمساعدة والاتصال مباشرة مع الناس فى جميع أنحاء العالم .

كما يعمل “فيس بوك” مع اليونيسيف لتوفير المعلومات حول أعراض فيروس الإيبولا ، والعلاج للمرضى فى المناطق المتضررة والمجاورة .

أ.ش.أ