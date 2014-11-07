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دراسة: حاسة الشم عند المرأة أقوى من الرجل بفضل خلايا المخ

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دراسة: حاسة الشم عند المرأة أقوى من الرجل بفضل خلايا المخ دراسة: حاسة الشم عند المرأة أقوى من الرجل بفضل خلايا المخ

كشفت دراسة حديثة عن أن النساء لديهن المزيد من الخلايا فى البصلة الشمية ” منطقة من المخ متحكمة في حاسة الشم.

وذكرت مجلة “بلوس وان” أن الدراسة أشرف عليها فريق من العلماء بجامعة “ريو دى جانيرو”، وأجروا من خلالها قياسا سريعا لعدد خلايا المخ فى منطقة معينة مثل البصلة الشمية فى المخ ، والتى تعد أول منطقة فى المخ لإستقبال إشارات حول الروائح.

وقد أظهرت الدراسات الاختلافات الواضحة بين الرجال والنساء فى هذا الصدد ، فالنساء فى كثير من الأحيان يتفوقن على الرجال فى العديد من أنواع أختبارات تمييز الروائح.

أ ش أ

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