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يوسف زيدان ضيف مكتبة “أ” بالرحاب مساء اليوم

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يوسف زيدان ضيف مكتبة “أ” بالرحاب مساء اليوم يوسف زيدان ضيف مكتبة “أ” بالرحاب مساء اليوم

نظم مكتبات “أ”، مساء اليوم الجمعة، ضمن فعاليات معرض الكتاب بالتعاون مع المركز الثقافي في نادي الرحاب، حفل توقيع ومناقشة أعمال الكاتب الكبير يوسف زيدان، إضافة إلى لقاء مفتوح من الجمهور، في تمام الساعة السابعة مساءً.

يذكر أن الدكتور يوسف زيدان، له ما يقرب من 60 كتابًا، ما بين الروائي والبحثي، وله العديد من الدراسات والكتب في مجال الفلسفة والصوفية، وصدرت له عدة روايات منها “ظل الأفعي”، “عزازيل” و”النبطي”، وصدرت له مؤخرا ثلاثية “دوامات التدين، متاهات الوهم، فقه الثورة”.

وشغل العديد من المناصب، من أبرزها العمل كمستشار لعدد من المنظمات الدولية كاليونسكو وجامعة الدول العربية ومكتبة الاسكندرية، كما حصد عددًا من الجوائز منها، جائزة أنوبي الدولية عن روايته “عزازيل”، كأفضل رواية عالمية مترجمة إلى الإنجليزية، والجائزة العالمية للرواية العربية عام 2009.

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