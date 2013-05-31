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التنمية الإدارية تستعد لتسجيل مواليد ما بعد 2005 وضمهم لبطاقات التموين

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التنمية الإدارية تستعد لتسجيل مواليد ما بعد 2005 وضمهم لبطاقات التموين التنمية الإدارية تستعد لتسجيل مواليد ما بعد 2005 وضمهم لبطاقات التموين

 قال أحمد سمير المفوض باختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية إنه تم الانتهاء من إعداد الموقع الالكتروني الذى سيتم من خلاله تسجيل مواليد  مابعد عام 2005 ، وحتى 2011 لضمهم إلى بطاقات

وأضاف أحمد سمير ـ في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم  الجمعة  ـ أنه جاري  الآن إجراء التجارب على الموقع استعدادا لبدء التسجيل ، موضحا أن الموقع سيتيح  للمواطن إضافة المواليد ، وحذف الأفراد المقيمين بالخارج وفصل البالغين الذين تم استخراج  بطاقات عائلية لهم ، كما سيتح للمواطنين استكمال بياناتهم وإضافة الرقم القومي 

أ ش أ

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