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بالصور.. احتفالية كبرى في معبد حتشبسوت

  • مصر
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نظمت وزارة السياحة، مساء الخميس، احتفالية كبرى داخل معبد حتشبسوت بالبر الغربي في الأقصر، تضمنت عروضًا فنية وثقافية، حضرها محمد حجازي، سفير في برلين، واللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، ونحو 150 إعلاميا من ألمانيا، وعدد من ممثلي شركات السياحة، والعاملين بالقطاع السياحي، وأصحاب المنشآت السياحية.

وقدمت شركة TUI الألمانية العالمية خلال الاحتفالية برامجها السياحية من خلال كتالوج للموسم الشتوي والصيفي، وقال كريستيان كليمنس، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «الكتالوج الجديد للبرامج السياحية يتضمن الأقصر وأسوان لقناعة الشركة بأهمية السياحة الثقافية المصرية بهاتين المنطقتين».

ولفت إلى كليمنس إلى أن «الشركة حرصت على ضم المنطقتين لأهميتهما وزيادة الطلب عليهما مؤخرًا، مشيرًا إلى «أهمية دعم المقصد السياحي المصري في السنوات المقبلة، خصوصا أن الشركة تمثل نسبة 20% من السياحة الوافدة لمصر من كافة أنحاء العالم».

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