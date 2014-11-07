«زي النهاردة».. وفاة إليانور روزفلت 7 نوفمبر 1962

آنا إلينور روزفلت، زعيمة سياسية أمريكية كان لها تأثير قوي في المجال السياسي والاجتماعي والحقوقي وكانت السيدة الأولى في الفترة من 1933 إلى 1945 وهي زوجة الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، كما اضطلعت بدور بارز وفاعل كداعية للحقوق المدنية دعاها الرئيس هاري ترومان السيدة الأولى في العالم إشادةً بالانجازات في مجال حقوق الإنسان.

ولدت «ترومان» في 11 أكتوبر 1884 وكانت قد ترأست لجنة صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المكونة من 18 عضواً يمثلون شتّى الخلفيات السياسية والثقافية والدينية.

واشترك معها رينيه كاسين من فرنسا الذي وضع المشروع الأولي للإعلان ومقرر اللجنة شارل مالك من لبنان، ونائب رئيسة اللجنة بونج شونج شانج من الصين، وجون همفري من كندا، ومدير شعبة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي أعد مخطط الإعلان وكانت السيدة روزفلت بمثابةالقوة الدافعةوراء وضع الإعلان إلى أن توفيت «زي النهاردة» في 7 نوفمبر 1962.