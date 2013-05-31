أحمد عبدالمعطي حجازي: الجماعة أظهرت رد فعل مضادا للثقافة المصرية

كتب : فاطمة النشابي منذ 16 دقيقة

قال الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى، إن جماعة الإخوان المسلمين أظهرت رد فعل مضادا للثقافة المصرية، مشيراً إلى إنه لن يظهر مثقف واحد فى الإخوان المسلمين، والوحيد كان سيد قطب.

واستنكر حجازي، في اتصال هاتفي له مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج ممكن، على قناة "سي بي سي"، حديث وزير الثقافة عن الفساد الذي يتواجد داخل الوزارة عقب توليه المنصب بثلاث أيام، معتبرا ذلك بأنه "مثير للسخرية".

وتابع عبدالمعطي أن ما يقوم به وزير الثقافة هو حلقة جديدة من حلقات ضرب الثقافة، والتى ضُربت في الدستور، والتى ضُربت في تصريحات المرشد عندما قال "سحرة فرعون".