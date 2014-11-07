البيت الأبيض: أوباما على استعداد لتغيير منهجه للتعاون مع الجمهوريين

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش ايرنست، إن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، على استعداد للتعاون مع الكونجرس الذي حكم الجمهوريون السيطرة عليه بعد انتخابات التجديد النصفي التي جرت هذا الأسبوع.

وأضاف «ايرنست»، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية أن الرئيس أوباما على استعداد للتغيير من منهجه لتحقيق مصالح الشعب الأمريكي إذا تطلب الأمر ذلك.

واعترف المسؤول الأمريكي أن أوباما قد يتخذ إجراءات لا يوافق عليها الجمهوريون في حين سيجيز الجمهوريون مشروعات قوانين لا يوافق عليها الرئيس ولكن المهم هو هل سيتم التركيز على نقاط الخلاف أم الاتفاق من أجل إحراز التقدم المنشود على حد قوله.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض أن أوباما على استعداد لدعم السبل لإيجاد أرض مشتركة بين الديموقراطيين والجمهوريين كلما تطلبت الضرورة.

وأوضح ايرنست أن الشعب الأمريكي يدعم ما يحاول أن يقوم به أوباما من أجل حماية الولايات المتحدة من العناصر المتطرفة الموجودة في سوريا والعراق،مشيرًا إلى أن هناك حاجة الآن للتعاون بين الجمهوريين والديموقراطيين لإظهار المساندة لما يقوم به الرئيس.