ضبط عامل أزهري بتهمة حيازة تمثال أثرى وسلاح نارى بالوادي الجديد‎

تلقى اللواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد بلاغا من العميد صبري غازى مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية امن المحافظة يفيد بضبط تمثال وقطع أثرية بحوزة عامل بمعهد أزهري بمركز بلاط حيث وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة بلاط عن حيازة عامل بالأزهر تماثيل وأحجار فرعونية تشكلت قوة أمنية لمداهمة منزل الموظف وعلى الفور تشكلت قوة امنيه بقيادة رئيس مباحث المديرية و رئيس مباحث قسم شرطة بلاط أسفرت عن ضبط و ت . ح 49 سنة عامل خدمات بمعهد أزهري ومقيم قرية ذخيرة بمركز بلاط وبحوزته 1

> تمثال لأسود اللون طوله 15 سم و 2 حجر فرعوني و مسدس رش ايطالي.

وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم 26 إداري مركز شرطة بلاط لسنة 2014 وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.