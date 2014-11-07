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ماذا قال سعيد الماروق عن العمل مع سيرين عبد النور وعابد فهد؟

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ماذا قال سعيد الماروق عن العمل مع سيرين عبد النور وعابد فهد؟ ماذا قال سعيد الماروق عن العمل مع سيرين عبد النور وعابد فهد؟

الجمعة 07-11-2014 02:30

يستغل المخرج اللبناني سعيد ماروق فترات الإعداد التي تسبق تصوير مسلسل "24 قيراط"، حيث يُعد لتصوير أغنيتين على طريقة الفيديو كليب، لكل من المطرب اللبناني عاصي الحلاني والتونسي صابر الرباعي.

ووضح الماروق خلال لقاء قصير مع برنامج "شوبيز" الذي يُعرض على قناة "روتانا مصرية"، كيفية التّوفيق بين نجمين كبيرين بحجم السوري عابد فهد واللبنانية سيرين عبد النور خلال تصوير مسلسل"24 قيراط"، أن كل نجم هو بطل المشهد الخاص به، موضحاً أن مساحة الدور لم تكن أبداً عاملاً في تحديد نجومية الفنان، وأضاف الماروق: "أن جميع الأشخاص في العمل يرون إننا كلنا شركاء فيه".

وأكمل المخرج اللبناني أنّه استعد جيداً لهذا العمل، ويعتبر أنّ كل مشهد يصوره هو عمل جديد قائم بذاته، موضحاً أنّه سيبدع في الإخراج بقدر ما سيخدمه النص.

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سيدتي