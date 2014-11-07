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محمد حماقي يحتفل مجدداً بعيد ميلاده

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محمد حماقي يحتفل مجدداً بعيد ميلاده محمد حماقي يحتفل مجدداً بعيد ميلاده

الجمعة 07-11-2014 02:55

فوجىء النجم محمد حماقي أمس عند دخوله مكتبه الخاص بأصدقائه المقربين، وفريق عمله وهم يحتفلون بعيد ميلاده على طريقة "Surprise Party"، بترتيب من مديرة مكتبه "منة شومان" مع حسن الميرغني، ووليد جويد، واسلام اسماعيل، ومحمد عاشور، والمونير أسامة فؤاد، والمصور أحمد كوتي، ووائل محمود، ومحمد ممدوح.

 

وقدّم المحتفلون لحماقي كعكة العيد والهدايا، وقاموا بالتقط الصور التذاكارية معه.

 

بعد الانتهاء من الاحتفال الأول، ذهب النجم حماقي للاحتفال بالجزء الثاني من ليلة عيد ميلاده مع جمهوره الذي حرص على ترتيب حفل أخر بأحد المقاهي في مدينة نصر بإشراف أحمد مرزوق واحد من فانز حماقي الذين يحرصون سنوياً على الاحتفال بهذه المناسبة، على الرغم من عدم حضور حماقي هذا الاحتفال في الأعوام السابقة، لكن هذا العام قرر مفاجأة جمهوره بالحضور والتقاط الصور التذكارية معهم.

 

من جهتها، حرصت هالة حجازي مديرة شركة "NRP" المشرفة على إنتاج ألبومات حماقي، على إرسال باقة من الورد إلى عنوان مكتب حماقي، ليتفاجىء بها عند دخوله مكتبه ويلتقط سيلفي مع الورود.

 

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