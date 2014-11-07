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«عكاشة»: «موسى» رفض ضمي لـ«لجنة الـ50».. والبرادعي كان تحت الرقابة دائمًا

  • مصر
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هاجم الإعلامي توفيق عكاشة، أعضاء لجنة «الخمسين» لتعديل الدستور، كاشفًا عن تقدمه بطلب لضمه ضمن عضوية اللجنة إلا أن عمرو موسى، رئيس اللجنة رفض الطلب.

وقال «عكاشة»، في حواره لبرنامج «على مسؤوليتي»، على قناة «صدى البلد»، فجر الجمعة: «هناك 17 مادة في الدستور ستؤدي إلى تدمير ، و60% من أعضاء لجنة الخمسين كانوا يساريين والآخرين لهم نوايا مختلفة، والشعب كان أمام خيارين كلاهما مر لكنه قبل الأمر بالتصويت بنعم للدستور من أجل إعلان نجاح ثورة 30 يونيو».

وأشار إلى أن «محمد البراداعي وضع اللبنة الأولى في هدم الدولة المصرية المتمثل في لجنة الخمسين التي أعدت دستورًا أعور يعد بمثابة إعلان حرب على الدولة المصرية»، مضيفًا: «أبناء البراداعي ومحبيه قاموا بتكملة المسيرة في لجنة الخمسين بعدما تخلي عن منصبه عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أجهزة الدولة كانت تضع البرادعي تحت الرقابة المستديمة لمعرفة الأجهزة السيادية أنه شخص لا يعمل في صالح الوطن».

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