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محافظ سوهاج ينيب سكرتير العام لاستقبال قيادات الطائفة الإنجيلية

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أناب اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج المهندس علاء ياسين السكرتيرالعام للمحافظة لاستقبال وفد من قيادات الطائفة الإنجيلية برئاسة القس الدكتور أندريا زكى نائب الطائفة الانجيلية بمصرومديرعام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية بحضور القس عماد شوقى راعى الكنيسة الإنجيلية بسوهاج.

وأكد المهندس علاء ياسين، خلال لقائه بالوفد مساء الخميس، أن أهالى محافظة سوهاج نسيج واحد تسود بينهم المودة والسلام وأن المحافظة تبذل قصاري جهدها من أجل خدمة أهالي ومواطني سوهاج جميعا والنهوض بها كما أشاد بدور الكنيسة والهيئة الإنجيلية في تقديم خدماتها لأبناء سوهاج في مختلف المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية.

ومن جانبه، أوضح القس الدكتور أندريا زكى نائب الطائفة الإنجيلية بمصر ومدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية أن الهيئة تقدم خدماتها الإجتماعية لأكثر من 2 مليون مواطن مصرى سنوياً ولاتفرق في المعاملة على أساس الدين وأن الهيئة تسعى لإنشاء أول عيادة متخصصة في الأشعة والتحاليل الطبية خلال العام القادم لخدمة أبناء سوهاج وهى باكورة لمجموعة من العيادات المتخصصة تنوى الهيئه انشائها على مستوى الجمهورية كما تهتم الهيئة بالخدمات الصحية والتعليمية بهدف المشاركة في بناء جيل متعلم يتمتع بالخدمات الصحية للنهوض بالوطن الأم .

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