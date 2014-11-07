تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة لازانيا السبانخ المميزة بطريقة سهلة، جربيها لغذاء شهي

المقادير:

16 شريحة لازانيا

2 كوب جبنة موزريلا

لتحضير حشوة السبانخ:

1/2 كيلو سبانخ مغسول ومفروم

2 كوب فطر طازج مقطع شرائح

4 أعواد بصل أخضر

1 ملعقة كبيرة طحين

1 مكعب مرقة دجاج

2 ملعقة كبيرة جبنة كريمية

1 ملعقة كبيرة زبدة

1ملعقة كبيرة زيت نباتي

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/4 ملعقة صغيرة جوزة الطيب

لتحضير صلصة البشاميل:

4 ملاعق كبيرة زبدة

4 ملاعق كبيرة طحين

3 كوب حليب سائل

1 و 1/2 كوب مرقة دجاج

1/4 ملعقة صغيرة من كل من : ملح ، فلفل أسود وجوزة الطيب

طريقة التحضير:

1. لتحضير حشوة السبانخ: ضعي القليل من الزيت واقلي البصل قليلا وتبليه بالملح والفلفل الأسود

2. أضيفي الفطر وقلبيه مع البصل

3. أضيفي السبانخ وقلبي المكونات حتى تذبل ويجف ماء السبانخ

4. أضيفي مكعب مرقة الدجاج والجبنة الكريمية والطحين وجوزة الطيب وقلبي المكونات حتى يتماسك الخليط واتركيه قليلا على النار

5. لتحضير صلصة البشاميل: ذوّبي الزبدة على النار. و ضعي الطحين عليها وقلّبي لبضع دقائق.

6. أسكبي الحليب ومرق الدجاج واستمري بالتحريك إلى أن تتماسك الصلصة وأضيفي الملح وجوزة الطيب والفلفل الأسود.

7. لتحضير اللازانيا: في قدر من الماء المغلي، ضعي شرائح اللازانيا لبضع دقائق.

8. صفّي شرائح اللازانيا في صينية بيركس. وأسكبي فوقها القليل من صلصة البشاميل.

9. ضعي صفاً جديداً من اللازانيا.و وزّعي نصف مزيج السبانخ ثمّ غطّيه بنصف كمية صلصة البشاميل.

10. أعيدي نفس الخطوات السابقة للحصول على طبقات جديدة من اللازانيا والكمية المتبقية من السبانخ وصلصة البيشاميل المتبقية.

11. غطّي وجه الصينية بجبن الموزاريلا.

12. ضعي الصينية في فرن على حرارة 200 درجة مئوية لمدّة 15 دقيقة أو حتى يغلي المحتوى ثم حمّري وجه اللازانيا من فوق

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