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طريقة عمل خبز "التوست" بالبيت

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طريقة عمل خبز "التوست" بالبيت طريقة عمل خبز "التوست" بالبيت

الجمعة 07-11-2014 00:49

المقادير

كوبان من الدقيق الأبيض

نصف كوب من دقيق القمح الكامل

ملعقتان صغيرتان من الملح

ملعقتان كبيرتان من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة صغيرة ونصف الملعقة من الخميرة

ملعقتان صغيرتان من السكر

نصف كوب من الحليب كامل الدسم

كوب من الماء الدافئ

 

طريقة التحضير

1.    اخلطي، في داخل وعاء،كلاً من صنفي الدقيق،والملح، والزبدة، جيّداً.

2.    اخلطي، في وعاء ثاني، كلاً من الخميرة،والسكر، والحليب، والماء. ودعي هذا الوعاء جانباً، لمدّة 10 دقائق. ثم، اسكبي خليط الدقيق والماء، فوق الوعاء الثاني، مع الخلط والعجن، بواسطة اليدين، وذلك لمدّة 10 دقائق.

3.    دعي هذه العجينة في مكان دافئ، لمدّة 3 ساعات. ثم، ضعيها في داخل قالب مستطيل، بعد نثر القليل من الدقيق فيه، مع عمل خطوط بواسطة سكّين حاد في العجينة،واتركيها لمدّة ساعة إضافيّة جانباً.

4.    اخبزي "التوست" في فرن ساخن، على حرارة 180 درجة مئوية، وذلك لمدّة 10 دقائق. ثم، خفّفي الحرارة إلى 150 درجة مئوية،واخبزيه لمدّة 20 دقيقة إضافيّة.     

 

 

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