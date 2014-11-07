فطيرة اليقطين للخريف

في فصل الخريف يكثر اليقطين... تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة فطيرة اليقطين لتحلية لذيذة

المقادير :

2 و1/2 كوب دقيق.

1 كوب زبدة باردة مُقطعة الي مكعبات صغيرة (كل أصبع 100غم)

1/4 كوب ماء مُثلج.

رشة ملح.

1 ملعقة صغيرة سكر

مقادير الحشوة:

2 كوب يقطين صافي ومُعلب.

1/2 كوب سكر .

3 حبات بيض.

1/2 كوب حليب مكثف.

1 ملعقة صغيرة قرفة.

1/4 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون.

1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة.

رشة ملح.

طريقة التحضير :

1. ضعي الدقيق مع السكر، و رشة الملح في وعاء وامزجيهم،

2. أضيفي قطع الزبدة الباردة مع استمرار الخفق.

3. أضيفي الماء البارد واخلطي المزيج حتى تتكون عجينة متماسكة، ثم اعجنيها بيديك، و وغلفيها بالبلاستيك راب، و اتركيها في الثلاجة لمدة ساعة.

4. اخلطي مكونات الحشوة بواسطة مضرب شبكي حتى تمتزج جيدا.

5. افردي العجينة على سطح طاولة مرشوش بالقليل من الدقيق، ثم ضعي العجينة في طبق للخبز مع ترك القليل من العجينة خارج الطبق حتى يُزخرف بشكل بسيط، ثم ضعيها في الثلاجة لمدة 10 دقائق ،و في هذه الأثناء يسخن الفرن على حرارة 180 درجة.

6. صبي خليط اليقطين في الطبق، واخبزي لمدة 45 دقيقة حتى تشقر جوانب الفطيرة .

7. اتركي الفطيرة لتبرد تماما، ثم قدميها مع القليل من الكريمة المخفوقة.

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