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«تيار الاستقلال» يشيد بدور الأمن في القبض على خلية إرهابية بالإسكندرية

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أعلن تيار الاستقلال تأييده الكامل للاجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة ووزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب والإرهابيين في سيناء.

وأشاد أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطى في بيان أصدره مساء الخميس، بـ«اليقظة الكبيرة»، من الأجهزة في التعامل مع ملف الإرهاب الأسود، موجها التحية والتقدير للاجهزة الأمنية التي نجحت في القضاء على أخطر بؤرة إرهابية كانت تختبئ في فيلا بمنطقة برج العرب في محافظة الاسكندرية والقبض على الارهابيين داخل الفيلا في 30 دقيقة فقط.

وأكد «الفضالي» أن هذه الخلية الخطيرة خاصة كانت تمتلك أسلحة مدمرة كانت تنوى القيام بالعديد من العمليات الإرهابية، مناشدا مساندة الأجهزة المختصة في الإبلاغ السريع والفوري عن أي خلية إرهابية في أي منطقة على مستوى الجمهورية للقضاء على الإرهاب.

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