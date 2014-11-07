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توفيق عكاشة يتهم «الإخوان» بـ«ممارسة الشذوذ داخل السجون»

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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن قيادات جماعة الإخوان المسلمين، المحبوسين على ذمة بعض القضايا، يقومون بعلاقات جنسية فيما بينهم، بحسب قوله.

وقال «عكاشة»، في برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس: «الشرطي السابق عمر عفيفي أمدني بمعلومات عن عمليات اقتحام السجون خلال 25 يناير، وعلاقات غير طبيعية داخل السجون بين الإخوان، وهو ما جعل أحد وزراء الداخلية السابقين يصرح لهم بالخلوة الشرعية»، بحسب قوله.

وأكد أن «المخابرات الأمريكية هي خططت لاختراق الحدود المصرية أثناء ثورة 25 يناير عبر الأنفاق على الحدود مع قطاع غزة بالتعاون مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، حيث تمكنت عناصر من حماس والحرس الثوري الإيراني وحزب الله من دخول وبلغ عددهم نحو 300 شخص».

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