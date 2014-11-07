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ضبط شخص بتهمة محاولة إدخال أقراص مخدرة لشقيقيه داخل هاتف محمول بمحبسهما بسوهاج‎

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ضبط شخص بتهمة محاولة إدخال أقراص مخدرة لشقيقيه داخل هاتف محمول بمحبسهما بسوهاج‎ ضبط شخص بتهمة محاولة إدخال أقراص مخدرة لشقيقيه داخل هاتف محمول بمحبسهما بسوهاج‎

أرشيفية

تمكن الملازم محسن العقيلي – ضابط منوب مركز شرطة المنشاة بمديرية أمن سوهاج، من ضبط شخص حاول ادخال مواد مخدرة لشقيقيه داخل محبسهما بسوهاج، فأثناء قيامه بمباشرة عمله، حضر إليه المدعو وائل محمود عبد اللاه سن 17 عامل – ويقيم شارع السوق – مدينة المنشاة وطلب منه إدخال بعض الأطعمة لشقيقيه المحبوسين بسجن المركز.

وهما كلاً من :- 1- أحمد محمود عبد اللاه – والمحبوس علي ذمة القضية رقم 2576 إداري المركز لسنة 2014 “قتل “، محمد محمود عبد اللاه – والمحبوس علي ذمة القضية رقم 2896 جنح المركز لسنة 2014 “سلاح ” وبتفتيش تلك الأطعمة عثر علي هاتف محمول بداخله ” 10 ” أقراص تامول المخدر.

بمواجهته أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدخالها لشقيقه 0 كلفت إدارة البحث الجنائي التحري في الواقعة وظروفها وملابساتها، تحرر عن ذلك محضر رقم 5039 إداري المركز لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

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