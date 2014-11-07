«التعليم»: صرف 30 ألف جنيه تعويضات لأهالى ضحايا «حادث البحيرة»

قال هانى كمال، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة نسقت مع مدارس الأورمان الخاصة لصرف 50 ألف جنيه تعويضا لحالة الوفاة و25 ألفا للمصاب، فى الحادث الذى وقع فى محافظة البحيرة، وأسفر عن مصرع 19 طالبا وإصابة 18 آخرين. وبسؤاله عن معايير صرف الدولة للتعويضات المقدمة لأسر الطلاب، أوضح كمال خلال اتصال هاتفى لبرنامج “القاهرة اليوم”، الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، عبر قناة “اليوم”، مساء الخميس: “ممكن يكون رقم التعويضات من 5 إلى 10 آلاف جنيه حسب الحالة، لكنه تم صرف 30 ألف جنيه لكل حالة من الحالات السابقة لأن الوزير محمود أبو النصر قد يكون تدخل فى الأمر بشكل شخصى”.

ولفت إلى أن الـ4 حالات طلاب الذى لقوا مصرعهم الأيام الماضية، سواء فى حادث سقوط زجاج أو باب عليهم أو دهسه من قبل سيارة الأغذية، تم صرف 30 ألف جنيه جنيه تعويضا لكل أسرة.

وأشار كمال، إلى أن حادثة مصرع 11 طالبة فى محافظة سوهاج الأسبوع الماضى، يتبع وزارة التعليم العالى. وفى سياق آخر، أوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل تحديد أماكن امتحانات المتقدمين لـ30 ألف وظيفة المعلن عنها، مشددا على أنه خلال شهر كل من تنطبق عليه الشروط سيتسلمون وظائفهم.