الخيامية .. فن يُصارع صُنّاع النسيج على البقاء بعد 500 عام من الإبداع في مصر

يجلس باسل عبد العاطي في دكانة الضيق الكائن بشارع الخيامية ليباشر عمله اليومي، ممسكاً بالقماش بيده اليمني و القبرة و الخيط بيدة اليسري ليرسم علي القماش من خيطة الرفيع أشكالاً و أسماءً و قصص مصورة يعود بعضها لعصور أجداده من المماليك،فأمام باب زويلة بالقرب من منطقة “تحت الربع” يقع شارع الخيامية وهو أحد أشهر أسواق القاهرة المسقوفة والذي يقع على امتداد شارع المعز, فما أن تدخل ذلك الشارع حتى تجد على جنباته مجموعة من الورش التي تخصصت قي هذا النوع من التراث الفنى العريق.

باسل هو أحد فناني شارع الخيامية الذي أستطاع بمهارة أن يقدم عدد من القطع الفنية و يحكي لك قصه في ثواني من خلال رسمة و هي ربما تحتاج لبضع دقائق لتقولها بالكلمات, فمن خلال خمس رسومات دقيقة أستطاع باسل ان يحكي قصة حجا و ابنه و الحمار, و غيرها من الرسوم و الصور التي يعود بعضها للعصر الفرعوني و أخر للفن الإسلامي، ويعود أصل هذا الفن رسميًا إلي بداية الحكم العثماني في 1517 ميلادية حين كان شارع الخيامية اسطبل للخيول و بدأ أصحابه بتغير نشاطهم إلي تطريز كسوة الكعبة و قت أن كانت تخرج الكسوة من مصر في موكب المحمل, و سمي الشارع ” بالخيامية ” لأحتراف أصحابة صنع الخيام.

ويقول باسل أنه يعمل بهذا الفن منذ أكثر من عشر سنوات وارثاً هذه المهنة من أبيه الذي ورث المهنة من جده بالتتابع، مضيفاً ان مهنته ليست بالبسيطة و تحتاج من الوقت و الجهد الكثير حتي أن عدد العاملين بها وصلوا إلي 50 عامل فقط بسبب صعوبة المهنة و دخول الألات في تطريز القماش، و تبدأ مهمة فنان الخيامية بالرسمة أو التصميم و أمامة أختيارات عددية منها الفن الفرعوني و الإسلامي و بعض الحكايات القديمة التي يمكن أن ترسم بالخيوط أو ربما مشاهد من الطبيعة كشجرة أو حيوان و البعض يستعين بالرسومات الموجوده علي الجوامع القديمة ليجعلها تصميم الخيمة .

ويضع الفنان التصميم علي الورق و يبدأ في مرحلة التنفيذ و التي تستغرق من أسبوع إلي شهور بإختلاف نوع الرسمة، و أمام الفنان طريقتين الأولي أن يستخدم قطع القماش الملونة بعضها علي البعض لينفذ التصميم و الطريقة الأخري هي بأستخدام الخيط فقط و هي تطلب وقت طويل جدا من العمل حتي يخرج الشكل المطلوب ، و يستوحي باسل رسوماته من كتاب وصف مصر و رسومات المعابد الفرعونية ليحكي بها التاريخ الفرعوني علي القماش و هو ما يناسب جدًا زبائنه من الأجانب و لكن عندما يقدم فنة للجمهور العربي, فالخط العربي هو الجاذب الأول لهم مثل الكوفي والثلث والأندلسى و خصوصا لو كانت أيات قرانية.

ويرجع البعض تاريخ هذه المهنة إلى العصر الفرعونى ولكنها بالتأكيد أصبحت أكثر ازدهاراً في العصر الإسلامي ولاسيما العصر المملوكي وقد كانت ترتبط الخيامية قديماً بكسوة الكعبة المزينة بخيوط الذهب والفضة ، والتي كانت تقوم مصر بتصنيعها حتى فترة ستينيات القرن الماضى وإرسالها للحجاز قي موكب مهيب يعرف باسم المحمل ،و بجانب باسل فنان أخر لكنه ليس بالشخص العادي فهو شيخ المهنة و يدعي السيد زيدان أحمد و يتجاوز من العمر الثمانين و الذي بدي ساخطا من أحوال المهنة الأن ليؤكد أن بعد دخول الماكينات الألية لم يعد للمهنة زبائن كثر فيما كان قديمًا يأتي ملوك و أمراء العرب لهذا الشارع ليشتروا حاجتهم من الخيام و قطع القماش الفنية المختلفة.

و يؤكد السيد ان هذا الشارع يعود للمماليك و كان باب زويلة يغلق ليلاً ويفتح قي النهار ويسمح للتجار بالدخول صباحاً لمباشرة أعمالهم وأماكن الورش التي المتواجده الأن كانت إسطبلاً للخيول والطابق الذي يعلوه كان أماكن لمبيت التجار الذين يأتون من المغرب والشام، وقد كان لهؤلاء التجار خيام يستخدمونها قي سفرهم، وكانوا يعملون على إصلاحها قي تلك المنطقة، كما كان يحرص كل منهم أن تختلف خيمته عن الخيام الأخرى ومن هنا بدأت مهنة الخيامية.

و يتابع عم سيد موضحا أسرار مهنته, قائلاً : يبدأ الفنان بأستخدام قماش “التيل” لأنه سميك ثم يقوم بتخريم الرسم ليطبع علي القماش و بعدها يقوم بقص قطع القماش وتطريزها مع بعضها البعض و هو ما يطلق عليه تفسير الرسمة أي حياكة خيوط فوق القماش وذلك لعمل الملامح إذا كان التصميم عبارة عن منظر طبيعى وذلك لإضفاء روح على التصميم وغالبا ما تكون التصميمات إما فرعونية أو إسلامية هذا بالإضافة إلى الآيات القرآنية والمناظر الطبيعية.

أما إكرامى فاروق فهو استاذ في فن الخيامية يدرسة لتلاميذة بقصر الإبداع الفني بالسادس من أكتوبر و يقول أن فن الخيامية يحتاج إلي الموهبه في الرسم و التعليم في التنفيذ حتي تخرج القطع الفنية التي يتراوح سعرها بدايهً من 20 جنية إلي 2000 جنية حسب المجهود المبذول في القطعة،و يؤكد إكرامي أن هذا الفن معرض للأنقراض بسبب ضعف الإهتمام الحكومي له خصوصاً انه يعتمد علي المجهود الذاتي و لا يوجد مدرسة أو معهد تدرس هذا الفن فقط يتوارثه الأجيال و حتي قصور الثقافة التي تحاول تعليم هذا الفن لا تلقي السماعدة المناسبة من التمويل و الإهتمام بالتسويق.

ويعلق إكرامي علي بعض ما يتعرض له من مضايقات خصوصًا لو كان زبائنة من المصريين حيث أنه يتعرض يوميُا للسخريه من قبل بعض زبائنه المصريين حين يقدرون عمله بأنه قطع صغيره من القماش دون أن ينظروا لحجم المجهود الفني المبذول بها مما يدفعه ليفضل الأجانب علي المصريين مؤكدا ان التقدير الإجتماعي لهذا لهذا الفن غير موجود، و يستمر باسل و إكرامي و عم السيد كل يوم في تقديم فنهم للعامة متغاضين عن عدم تقدير البعض لهم واثقين من رغبتهم في استكمال مشوار بدأه أجدادهم من عصر الفراعنه بالنقش علي الحجر و أستمر فيه المصريين في عصر الممليك حتي يومنا هذا .

تحقيق | فادي محمد