رئيس أوروجواي يتلقى عرضًا من ثري عربي لشراء سيارته القديمة بمليون دولار

قد لا تكون سيارة رئيس أوروجواي، خوسيه موخيكا، الذي استخدمها لمدة 27 عاما سيارة فارهة، ولكنها تستحق الكثير من المال.

>فقد تلقى الرئيس، 79 عاما، الذي تنتهي فترة رئاسته مطلع العام المقبل، عرضا لشراء سيارته الـ «فولكسفاجن» بمليون دولار من جانب ثري عربي كان قد التقى به في قمة مجموعة الـ 77 التي انعقدت في بوليفيا في يونيو.

وذكرت مجلة «بوسكويدا» أن «موخيكا» يدرس جديا هذا العرض وسوف يتبرع بهذا المبلغ لبرنامج حكومي لبناء مساكن للفقراء.

ويقول الرئيس إنه تلقى العديد من العروض لشراء سيارته، لكنها لا تقارن بما عرضه الثري العربي.