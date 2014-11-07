باحث في علم الجريمة يطالب بتجفيف منابع الطائفية في شبكات التواصل الاجتماعي

الرياض - تركي العوفي

طالب الباحث الأكاديمي والمتخصص في علم الجريمة الدكتور زيد بن عبدالله بن ادريس بتجفيف منابع التطرف الطائفي في كافة شبكات التواصل الاجتماعي المتمثلة في تويتر والفيس بوك والواتس آب. وقال في حديثة ل"الرياض" يوم أمس أثر خبر الجريمة المأساوية التي تعرض لها عدد من المواطنين في محافظة الأحساء ونتج عنها مقتل خمسة أشخاص وإصابة تسعة آخرين. وقال إن تغلغل الفكر الطائفي في دول الخليج العربي والدول المجاورة لها كان نتاج تلك الشبكات المسمومة التي يقوم عليها أعداء الوطن داخلياً وخارجياً لإثارة الفتن وتمزيق صفوف المجتمع من خلال التحريض والسب والشتم وإثارة الوجدان من خلال بعض المقاطع والصور والكلمات والرموز التي تشعل وسائل الاتصال الاجتماعية وجعلها أشبه بما تكون في مسرح الجريمة. وطالب الدكتور ابن ادريس الجهات المختصة بالوقوف بكل حزم تجاه مثيري الفتن الطائفية الذين يبثون سموهم من خلال شبكات وسائل التواصل الاجتماعي وإنزال أشد العقوبات بهم وتعقب وردع الخائنين من أمثالهم. وقال إن الاستحواذ والسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي ضمان لكبح هؤلاء والحد من نفوذهم المتطرف وأهم بكثير من وسائل التوعية التقليدية خصوصاً أن عامة الناس الذين يستخدمون الانترنت يستقون ثقافتهم من مصادر مجهولة معادية للوطن. وشدد الدكتور زيد على خطورة التصنيفات الفكرية وما ينتج عنها من انقسامات تشل كيان المجتمع وتعيق تقدمه والتي تقف خلفها دول كبرى لها مطامع اقتصادية وتريد أن تكون دول الخليج وخاصة المملكة عراقاً آخر. كما طالب الدكتور ابن ادريس بالتصدي لهذه التصنيفات الممقوتة ومنع استخدامها في وسائل الإعلام الرسمية ومحاسبة الإعلاميين الذين يستخدمون الألفاظ التي تؤّل إلى التصنيفات بشتى صورها.