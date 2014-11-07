قياس: مشروع إصدار بطاقة ذكية للطالبات اللاتي لا يحملن الهوية الوطنية

يعمل المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي حالياً على مشروع إصدار البطاقات الذكية للطالبات اللاتي لا يحملن الهوية الوطنية من خلال (100) لجنة متخصصة لزيارة (3300) مدرسة بنات موزعة على مدن ومناطق المملكة.

ويعتبر مشروع البطاقة الذكية، مشروع لإصدار البطاقة الذكية للطالبات المتقدمات لاختبارات قياس اللاتي لا يحملن هوية وطنية خاصة بهن والطالبات غير السعوديات اللاتي يحملن إقامة للتحقق من هوياتهن خلال ادائهن الاختبار.

وبدأت اللجان عملها يوم الأحد 18ذي الحجة 1435ه، وستستمر حتى يوم الخميس 05 صفر 1436ه، تزامناً مع عقد اختبار القدرات العامة للطالبات "الفترة الأولى"، الذي ستبدأ خلال الفترة من 12 – 22 صفر 1436ه، حسب المواعيد المحددة لكل طالب وطالبة.

وكان المركز قد أصدر خلال العام الدراسي الماضي 1435ه قرابة 205 آلاف بطاقة ذكية للطالبات المتقدمات لاختبار القدرات العامة، حيث بلغت عدد اللجان المشاركة بالمشروع 76 لجنة في جميع انحاء المملكة.

من جانب آخر حث مدير إدارة العلاقات والإعلام والاتصال بالمركز إبراهيم بن محمد الرشيد الطلاب والطالبات المقبلين على اختبار القدرات العامة الاستفادة من موقع التهيئة والتدريب المجاني www.elearning.qiyas.sa، الذي يهدف إلى رفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي لدى الطلاب والطالبات قبل دخولهم الاختبار، كاشفاً أن البرنامج يتضمن ثلاثة أنواع من التدريب، هي المفاهيم العلمية، والأمثلة التدريبية، إضافة إلى الاختبارات التجريبية.

وأكد الرشيد على تواجد فريق متكامل من إدارة الاتصال والعلاقات والإعلام لخدمة الطلاب والطالبات، واستقبال جميع استفساراتهم وملاحظاتهم، على الرقم الموحد للطلاب 4909090-011, والطالبات على الرقم الموحد 920001170 من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساءً, إضافة إلى التواصل عبر الشبكات الاجتماعية الفيس بوك وتويتر @QiyasOnline, والبريد الإلكتروني Support@qiyas.org أو Faq@qiyas.org أو عن طريق موقع المركز على شبكة الانترنت www.qiyas.org .