توفيق عكاشة يكشف «سر مزرعة الجاموس»

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه كان يمتلك مزرعة للجاموس، ورثها عن والدة وكان من الممكن أن يحكتر بها السوق العربية.

وقال «عكاشة»، في برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس: «كنا بننتج جاموس من أحسن السلالات، كنا بنشتري حيوانات منوية من إيطاليا، وبنلقح بيها الجاموس، وده كان بيزود اللبن، وعدد المواليد، ولكن دلوقتي بقينا فقرا والمزرعة مفيهاش غير 40 جاموسة».

وأوضح أن «العلاقة بينه وبين زوجته عادت إلى طبيعتها بعد التوتر الذي حدث عقب دعائه علي نفسه علي الهواء لكي يستريح من جمهوره وزوجته»، موضحًا أن «حالة التوتر استمرت فترة، وعادت مرة أخرى الي طبيعتها».