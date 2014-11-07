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توفيق عكاشة: أدعو الله في كل صلاة أن يحصل مبارك على البراءة

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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن زوجته كان تتمنى أن تصبح ضابطة بالجيش المصري، وتقدمت للالتحاق بالكلية الحربية.

وقال «عكاشة»، في برنامج « على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس: «ليس لدي عداءات سوى مع جماعة الإخوان الإرهابية، وهناك جزء من أعضاء حركة 6 أبريل يحبون لكن غرر بهم، واعتقدوا أن ما يقومون به الصواب، وأتمنى أن يعودوا إلى رشدهم».

وتابع: «حركة 6 أبريل ذراع أحمد ماهر هم إخوان إرهابيين، ولن يتم التصالح معهم، أدعو الله في كل صلاة أن يكون حكم البراءة من نصيب حسني مبارك، وأنا ضد محاكمته أصلًا».

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