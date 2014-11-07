توفيق عكاشة: أدعو الله في كل صلاة أن يحصل مبارك على البراءة

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن زوجته كان تتمنى أن تصبح ضابطة بالجيش المصري، وتقدمت للالتحاق بالكلية الحربية.

وقال «عكاشة»، في برنامج « على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس: «ليس لدي عداءات سوى مع جماعة الإخوان الإرهابية، وهناك جزء من أعضاء حركة 6 أبريل يحبون مصر لكن غرر بهم، واعتقدوا أن ما يقومون به الصواب، وأتمنى أن يعودوا إلى رشدهم».

وتابع: «حركة 6 أبريل ذراع أحمد ماهر هم إخوان إرهابيين، ولن يتم التصالح معهم، أدعو الله في كل صلاة أن يكون حكم البراءة من نصيب حسني مبارك، وأنا ضد محاكمته أصلًا».