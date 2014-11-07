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مسيرة لأهالى رشيد لدعم الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب

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مسيرة لأهالى رشيد لدعم الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب مسيرة لأهالى رشيد لدعم الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب

نظم المئات من أهالى مدينة رشيد، مسيرة لمساندة الدولة ضد الإرهاب و تأبين شهداء حادثى العريش و البحيرة.

كان المئات من أهالى رشيد قد نظموا مسيرة طافت شوارع المدينة بدأوها بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث أتوبيس البحيرة وشهداء حادث العريش،ورفع المشاركون فى المسيرة لافتات مكتوب عليها”رشيد ضد الإرهاب”و “الدم كله حرام”و”رشيد تؤيد السيسى”.

وقال أحمد السمرى مقرر لجنة الحريات بنقابىة المحامين برشيد، إن المسيرة تأتى فى اطار المساندة الشعبية للدولة فى حربها ضد الارهاب و أكد على الدعم الكامل من مواطنى للقيادة السياسية و للجيش المصرى و الشرطة فى حربهم ضد الإرهاب الذى يريد تقويض الدولة.

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