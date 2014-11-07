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مصرع شخصين وإصابة ٣ في انقلاب سيارة بطريق الصعيد بالمنيا

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مصرع شخصين وإصابة ٣ في انقلاب سيارة بطريق الصعيد بالمنيا مصرع شخصين وإصابة ٣ في انقلاب سيارة بطريق الصعيد بالمنيا

أرشيفية

لقي مواطنان مصرعهما ، وأصيب ٣ في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الغربي في المنيا.

تلقي اللواء أسامة متولي ، مدير أمن المنيا ، بلاغا من عمليات إسعاف مطاى ، بانقلاب سيارة ملاكي رقم ١٨٢٧ ا.د.ج ملاكي ، بطريق الصعيد الصحراوى الغربي ، أمام قرية الشيخ مسعود بمركز العدوة شمال المنيا ، مما أدى الى مصرع مواطنان هم يحي عبد الباري محمد ( ٥٥ سنة ) مقيم ٦ أكتوبر ،
> القاهرة وعبد الحكيم عبد المجيد محمد ( ٣٩ سنة ) سائق ، مقيم بقرية دلجا بمركز ديرمواس وأصابة ٣ أخرين هم محمد حسن عبد المطلب ( ٢٥ سنة ) عامل و
> طلعت عبد الباري يحي ( ٣٥ سنة ) سائق مقيمان بمركز ديرمواس وهيثم يحي عبد الباري محمد ( ٢٢ سنة ) بدون ، مقيم بـ٦ أكتوبر.

تم نقل الضحايا والمصابين الي مستشفي بنى مزار العام ، وتحرر محضرا بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق .

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